Vídeo: para realizar o desejo de um de seus familiares, atitude inesperada de Osimhen com Yamal

Depois do jogo entre Galatasaray e Barcelona, nesta terça-feira, o astro nigeriano Victor Osimhen, atacante do clube turco, chamou a atenção por uma atitude inesperada em relação a Lamine Yamal.

O Galatasaray perdeu em casa para o Barcelona por 4 a 1, depois de ter saído na frente no placar, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Ao fim da partida, Osimhen se dirigiu a Yamal, enquanto ambos estavam no corredor que leva ao vestiário, e pediu que ele tirasse uma foto com sua irmã.

Em um vídeo que circulou e repercutiu amplamente nas redes sociais, publicado pelo site turco haberler, Osimhen foi até Yamal, puxou-o pelo braço e o levou na direção de sua irmã, que pediu uma foto de recordação com o astro do Barcelona.

O site informou que Osimhen assumiu o papel de fotógrafo, segurando o celular da irmã e tirando a foto para realizar o desejo dela.

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