Vídeo: Pânico e drama na Copa do Mundo... O Canadá goleia o Catar com seis gols históricos

A seleção canadense goleou a catariana por 6 a 0, conquistando a primeira vitória de sua história na Copa do Mundo, após uma partida marcada pela expulsão de dois jogadores da seleção catariana e por momentos dramáticos.

Com essa vitória, a seleção canadense chegou a 4 pontos, assumindo a liderança do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, enquanto a Catar permaneceu com um ponto, na quarta e última posição.

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Aos 16 minutos, o Canadá abriu o placar com seu craque Saïl Larin, que aproveitou um rebote do goleiro catariano Mahmoud Abu Nada, antes que o atacante da Juventus, Jonathan David, marcasse o segundo gol com um chute forte aos 29 minutos.

E os problemas da seleção do Catar não pararam por aí, já que seu jogador Hammam Al-Amin foi expulso aos 33 minutos, após impedir Sayl Larin, quando este se dirigia para ficar cara a cara com o goleiro Abu Nada.

O árbitro marcou inicialmente um pênalti, mas depois recorreu ao VAR e decidiu marcar uma falta direta, próxima à linha da grande área, além de expulsar o jogador do Catar.

Antes do fim do primeiro tempo, Jonathan David marcou seu segundo gol e o terceiro do Canadá aos 45+3 minutos, ao aproveitar na linha do gol uma bola que ricocheteou em Abu Nada.

Outra expulsão e colapso total

O início do segundo tempo foi doloroso para a seleção do Catar, que sofreu um novo golpe aos 54 minutos, quando seu jogador Asim Madibo também recebeu um cartão vermelho direto, após uma entrada violenta contra o jogador canadense Ismail Koné, que saiu de campo carregado em uma maca sob os aplausos da torcida.

A lesão de Koné parecia grave, já que sua perna parecia ter sofrido uma fratura, enquanto os jogadores do Canadá colocavam as mãos na cabeça e, a princípio, tentavam confrontar Madbo.

No entanto, o jogador do Catar demonstrou estar profundamente abalado com a lesão de Koné, o que fez com que os jogadores do Canadá se solidarizassem com ele e o consolassem enquanto ele saía de campo expulso.

Aos 64 minutos, o reserva Nathan Saliba, que entrou no lugar do lesionado Ismail Koné, marcou o quarto gol dos canadenses em uma cobrança direta de falta.

O jogador do Catar, Mohammed Al-Mannai, piorou ainda mais a situação ao marcar um gol contra aos 75 minutos, quando tentou afastar a bola, mas acabou mandando-a para o próprio gol.

Jonathan David completou a goleada do Canadá e seu hat-trick aos 90+2 minutos, encerrando a partida com uma vitória histórica dos anfitriões (6 a 0).



