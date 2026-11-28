Compartilhar Siga GOAL no Google

O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores ao vencer o argentino Estudiantes de La Plata na final, marcada por uma disputa intensa entre as duas equipes, no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, neste sábado à noite.

Publicidade

O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores ao vencer o argentino Estudiantes de La Plata na final, marcada por uma disputa intensa entre as duas equipes, no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, neste sábado à noite.

O time brasileiro marcou o gol decisivo no início do segundo tempo, aos 52 minutos, com Ramón Sosa, e conseguiu manter a vantagem até o apito final.

Com isso, o Palmeiras se tornou campeão sul-americano pela quarta vez em sua história e igualou o Flamengo como o clube brasileiro com mais títulos da competição. O Palmeiras disputará a Copa Intercontinental de 2026, cujas fases finais serão realizadas no Catar, e também garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2029.

Leia também: Sequência histórica, será que o Barcelona vai estragar a façanha de Simeone?

Publicidade Publicidade

A partida começou com tentativas dos dois lados, e o Estudiantes teve uma chance logo aos oito minutos, quando a defesa do Palmeiras bloqueou um chute de Guido Carrillo de fora da área. No minuto seguinte, o atacante argentino desperdiçou outra oportunidade, com uma cabeçada que passou um pouco acima do gol.

Tópicos relacionados

Próximas partidas SEP Brasileirão 19:30 COR

O Palmeiras respondeu aos 16 minutos, com um chute de José Manuel López que foi interceptado pela defesa. Depois, o Estudiantes tentou ameaçar novamente aos 22, em finalização de Ezequiel Piovi, mas a defesa brasileira afastou com sucesso. Leandro González Pérez recebeu cartão amarelo aos 23 minutos.

Ramón Sosa arriscou de fora da área aos 28 minutos, e a bola passou ao lado da trave. O mesmo jogador voltou a desperdiçar uma chance para o Palmeiras aos 45, ao finalizar de dentro da área para fora, enquanto Fernando Muslera defendeu a tentativa de Lucas Evangelista no mesmo minuto. Antes do intervalo, o goleiro do Estudiantes salvou uma cabeçada de Murilo aos 45+4, e o primeiro tempo terminou sem gols.

Publicidade

Leia também: Vídeo curioso direto do Bernabéu, proposta do Al Ahly a Mourinho para suceder Ammouta

No início do segundo tempo, o Palmeiras colocou Arthur no lugar de Joaquín Piquerez e chegou ao gol aos 52 minutos, com Ramón Sosa, que recebeu um passe de cabeça de Jhon Arias dentro da área e soltou uma finalização de pé esquerdo que foi parar no fundo da rede de Muslera.

Publicidade

O Estudiantes tentou responder rapidamente, e Guido Carrillo finalizou aos 56 minutos, mas Carlos Miguel defendeu. Em seguida, Edwuin Cetré desperdiçou outra chance com um chute de fora da área aos 60. O time argentino fez duas substituições aos 56 minutos, com as saídas de Gastón Benedetti e Eros Mancuso e as entradas de Cetré e Eric Meza, e também precisou substituir Leandro González Pérez aos 67, por lesão, com a entrada de Tomás Palacios.

A pressão do Estudiantes continuou nos minutos seguintes: Carlos Miguel defendeu uma cabeçada de Cetré aos 74, e Santiago Núñez perdeu uma chance com uma cabeçada que passou ao lado da trave aos 77. Do outro lado, o Palmeiras fez duas substituições no mesmo minuto, com as entradas de Vitor Roque e Maurício nos lugares de José López e Ramón Sosa. Núñez recebeu cartão amarelo aos 81 minutos, enquanto a defesa do Estudiantes bloqueou um chute de Maurício.

Publicidade

Os minutos finais tiveram tentativas constantes do Estudiantes em busca do empate. Tomás Palacios finalizou para fora, ao lado da trave, aos 84 minutos, e as duas equipes fizeram novas substituições aos 86, antes de a partida ser interrompida por lesões de Alexander Barboza e Guido Carrillo.

O árbitro deu oito minutos de acréscimo, durante os quais Carlos Miguel defendeu uma cabeçada de Cetré aos 90+4, e Marcos Rojo desperdiçou uma tentativa de fora da área no minuto seguinte. Assim, o Palmeiras manteve a vantagem até o fim do jogo.

Publicidade

Leia também: Noite de contrastes para os marroquinos na Copa das Confederações: o AS FAR estreia com confiança e o Raja tropeça em Casablanca