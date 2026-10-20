O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, surpreendeu a todos com a maneira brilhante como lidou com o português Cristiano Ronaldo, capitão do time, apesar da série de chances desperdiçadas pelo craque contra o NEOM.

Ronaldo desperdiçou uma série de oportunidades fáceis, entre elas um pênalti, mas, mesmo assim, o Al-Nassr conseguiu decidir o confronto com um gol sem resposta, marcado pelo outro português Joao Félix, na 10ª rodada da Roshn Liga.

Após a partida, usuários da plataforma "X" compartilharam um vídeo de Postecoglou, que foi até Ronaldo durante a saudação à torcida e ficou conversando bastante com ele, dando-lhe apoio em um momento difícil vivido pelo astro português, por causa das chances desperdiçadas e de sua crise levantada na seleção de Portugal com o técnico Jorge Jesus.

E o apoio de Postecoglou não parou por aí: ele recusou-se a embarcar na conversa sobre a série de chances desperdiçadas na coletiva de imprensa, afirmando: "Essa é a natureza do futebol, e é bom criarmos essa quantidade de oportunidades. Vamos trabalhar para corrigir os erros".

E acrescentou: "Todo o time fez uma grande partida, e conquistamos a vitória diante de um adversário difícil, que tem todos os ingredientes para o sucesso. Mas sofremos com ausências evidentes e vamos tentar deixar todos os jogadores à disposição".

E concluiu: "Trabalhamos como uma família. A vitória será boa para todos e a derrota recairá sobre o time inteiro, por isso precisamos apoiar uns aos outros e seguir com passos firmes".