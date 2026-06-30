Vídeo: Os Leões do Atlas rugem... Marrocos avança para as oitavas de final da Copa do Mundo às custas da Holanda

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.
A seleção da Holanda abriu o placar aos 72 minutos, com um gol de Cody Gakpo, craque do Liverpool, mas o Marrocos se recusou a desistir, e Issa Diop marcou o gol de empate aos 90+1, levando a partida para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis, que sorriram para os Leões do Atlas.
Com essa vitória, a seleção dos Leões do Atlas segue em frente e se prepara para enfrentar o Canadá nas oitavas de final, depois que os anfitriões derrotaram a África do Sul por 1 a 0.
O primeiro tempo foi bastante equilibrado entre as duas seleções, com troca de posse de bola, mas seus momentos mais marcantes ocorreram aos 18 minutos, quando Achraf Hakimi cobrou um escanteio pela direita, cruzando a bola para Naïl El Aïnaoui, que subiu e cabeceou com força, mas o goleiro Bart Verbruggen defendeu com maestria.
Poucos segundos depois, a bola chegou a Achraf Hakimi na entrada da área da Holanda, que disparou um chute forte, que o goleiro holandês conseguiu afastar com dificuldade.
Yassine Bounou, goleiro do Marrocos, respondeu ao brilhantismo de Verbruggen ao defender com maestria um chute forte do zagueiro holandês Micky van de Ven aos 44 minutos.
No início do segundo tempo, a seleção do Marrocos se mostrou claramente mais ativa e assumiu o domínio total da posse de bola, enquanto os jogadores da Holanda recuavam significativamente para enfrentar a investida dos “Negros do Atlas”.
Aos 52 minutos, Hakimi recebeu um passe em profundidade magnífico de seu companheiro Ezzedine Ounahi, avançou para dentro da área e disparou um chute fulminante que acertou a trave, para grande decepção da torcida marroquina nas arquibancadas.
Minutos depois, Hakimi recebeu outro passe em profundidade e se viu cara a cara com o goleiro, mas o zagueiro holandês Van de Ven salvou sua meta no último instante, impedindo que o craque do Paris Saint-Germain chutasse.
Contrariando totalmente o andamento da partida, Cody Gakpo marcou um gol para a Holanda aos 72 minutos: após um passe em profundidade que chegou a Sammerfield com dificuldade — já que ele havia caído no chão após um confronto com Nasser Mazraoui —, o craque do Liverpool mandou a bola para o fundo da rede com um toque único.
Mohamed Wahbi, técnico dos Leões, fez algumas substituições para dar novo fôlego à equipe, colocando em campo Anas Salah El-Din, Jassim Yassin, Samir El-Mrabet, Sofiane Rahimi e Shams El-Din Talbi.
E, de fato, a seleção do Marrocos conseguiu o empate aos 90+1, por meio de Issa Diop, que avançou para aproveitar suas cabeçadas. Ele realmente subiu antes de Virgil van Dijk, capitão da Holanda, em uma jogada, e conseguiu desviar de cabeça o cruzamento do substituto Shamseddine Talbi para dentro do gol.
Na primeira prorrogação, a seleção marroquina manteve o domínio, em meio ao recuo dos jogadores holandeses, e Sofiane Rahimi desperdiçou uma chance incrível, após receber um passe dentro da área, driblar e chutar, mas a bola foi defendida de forma milagrosa pelo goleiro holandês.
A segunda prorrogação não registrou jogadas de perigo em nenhuma das duas balizas, com os jogadores de ambas as seleções visivelmente exaustos após o grande esforço despendido ao longo da partida, que foi decidida nos pênaltis.
Pelo Marrocos, marcaram nos pênaltis Sufyan Rahimi, Shamsuddin Talbi e Ismail Saibari, enquanto Nael El-Ainawi e Ashraf Hakimi perderam suas cobranças
. Do outro lado, pela Holanda, marcaram Kobminers e Vighorst, enquanto Kluivert, Timber e Sammerveld perderam suas cobranças.