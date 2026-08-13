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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: os bastidores do primeiro encontro entre Cristiano Ronaldo e Postecoglou no Al-Nassr

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Portugal
Austrália

O que aconteceu?

Os treinos do Al-Nassr, nesta quinta-feira, marcaram o primeiro encontro entre o português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, e o técnico australiano Ange Postecoglou, após o retorno do veterano craque à preparação do clube para a nova temporada.

Ronaldo chegou ao reino em horário avançado da noite de ontem, quarta-feira, para se juntar à concentração da equipe visando o início das disputas da Roshn Saudi League, mas não estará presente no próximo confronto contra o Al-Fateh, devido à sua condição física ainda não estar totalmente pronta.

Leia também: Entre a condição de Ronaldo e o enigma de Al-Aqidi, Postecoglou detona surpresas antes do jogo contra o Al-Fateh

Recepção especial de Postecoglou

A conta oficial do Al-Nassr nas redes sociais publicou um vídeo que registra o momento em que Postecoglou recebeu o capitão da equipe durante os treinos vespertinos, quando o técnico australiano fez questão de dar as boas-vindas a Ronaldo diante de seus companheiros.

Postecoglou disse ao craque português: "Damos as boas-vindas ao capitão e o parabenizamos pelo casamento", em referência à ocasião pela qual Ronaldo obteve uma folga adicional durante o período recente.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
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Al Fateh
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Ronaldo se limitou a um sorriso largo, expressando sua alegria por retornar ao ambiente da equipe, antes de se integrar aos treinos em preparação para a próxima etapa.

O retorno de Ronaldo acontece em um momento em que o Al-Nassr se prepara para disputar uma temporada longa e cheia de compromissos, com o clube almejando competir com força nos diversos títulos nacionais e continentais, em meio a grandes esperanças da torcida de que o craque português conduza a equipe à conquista de mais troféus.

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