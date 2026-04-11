Vídeo | Um presente inesperado... Bournemouth derrota o Arsenal e reacende as esperanças do City

O Arsenal sofreu uma derrota inesperada diante do visitante Bournemouth por 1 a 2, no confronto que reuniu as duas equipes na noite deste domingo, no Emirates Stadium, válida pela 32ª rodada da Premier League.

O Bournemouth abriu o placar aos 17 minutos, por meio de seu craque Eli Junior Croby, após aproveitar um cruzamento rasteiro pela esquerda dentro da área, que bateu na perna do zagueiro William Saliba, ficando à disposição de Croby, que não teve dificuldade em mandar a bola para o fundo da rede, marcando o primeiro gol dos visitantes.

O Arsenal conseguiu voltar ao jogo aos 35 minutos, após receber um pênalti, cobrado com força por Victor Giociris à direita do goleiro, fazendo com que a bola entrasse no gol e os donos da casa empatassem.

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Aos 74 minutos, o Arsenal sofreu um golpe doloroso, depois que Alex Scott marcou o segundo gol do Bournemouth, com um chute forte de dentro da área que passou à direita do goleiro David Raya, dando novamente a vantagem à sua equipe e decidindo a partida a favor dos visitantes.

Com essa derrota, o Arsenal ficou com 70 pontos na liderança da tabela da Premier League, após 32 partidas. Por outro lado, o Bournemouth chegou a 45 pontos, subindo para a nona posição na tabela.

Com esse resultado, o Bournemouth deu um presente valioso ao Manchester City, segundo colocado com 61 pontos em 30 partidas, trazendo de volta a disputa pelo título e dando ao City uma oportunidade de ouro para diminuir a diferença com o líder.

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