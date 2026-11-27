O árbitro boliviano Jordy Alemán foi alvo de duras críticas após acertar um forte soco no rosto do goleiro argentino Christian Martínez, do Real Potosí, durante o jogo de volta da final da Copa da Bolívia contra o Alianza Redi. O torneio é a segunda competição mais importante do país sul-americano.
De acordo com o jornal espanhol "Marca", a partida, disputada no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade de Potosí, terminou empatada sem gols, mas o Alianza Redi ficou com o título graças à vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em seu estádio, na cidade de El Alto.
A confusão começou logo depois que Jordy Alemán apitou o fim do jogo, quando vários jogadores do time roxo cercaram o árbitro para reclamar de suas decisões durante a partida.
Alemán, que naquele momento não estava cercado por policiais, reagiu com um soco no rosto do goleiro.
Durante a briga, o árbitro mostrou o cartão vermelho para quatro jogadores e três membros da comissão técnica do Potosí.
Martínez admite ter ofendido a mãe do árbitro
Após o episódio, Martínez, ainda muito exaltado, deu declarações nas quais afirmou que o soco do árbitro fez sua boca sangrar, mas não foi suficiente para nocauteá-lo.
O goleiro também admitiu ter dito ao árbitro: "Tomara que sua mãe morra", além de desejar que todo o "mal" que ele causou voltasse para ele, segundo suas palavras.
O goleiro publicou um longo comunicado em suas redes sociais, no qual explicou que decidiu "não tomar medidas judiciais nem apresentar denúncias" contra o árbitro.
O jogador de 29 anos acrescentou: "Minha intenção é dar este episódio por encerrado e evitar que esta situação continue gerando mais polêmicas, reafirmando minha total disposição para colaborar com as autoridades competentes e prestar qualquer esclarecimento necessário".
Até o momento, não houve nenhum pronunciamento do árbitro, da diretoria do Real Potosí ou da Federação Boliviana de Futebol sobre o caso.
A Copa da Bolívia é disputada em formato de grupos e é a segunda competição mais importante do futebol profissional do país, atrás do campeonato nacional, que ainda está em andamento e tem uma disputa pela liderança entre o Bolívar, de La Paz, e o atual campeão Alianza Redi, ambos com 60 pontos, a três rodadas do fim.
O título da Copa da Bolívia garante ao campeão a terceira vaga boliviana na fase preliminar da Copa Libertadores, mas isso pode mudar caso o Alianza Redi termine o campeonato nacional em primeiro ou segundo lugar, já que, nesse caso, o time ficaria com a vaga direta na fase de grupos.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo