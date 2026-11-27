Compartilhar Siga GOAL no Google

O árbitro boliviano Jordy Alemán foi alvo de duras críticas após acertar um forte soco no rosto do goleiro argentino Christian Martínez, do Real Potosí, durante o jogo de volta da final da Copa da Bolívia contra o Alianza Redi. O torneio é a segunda competição mais importante do país sul-americano.

Publicidade

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a partida, disputada no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade de Potosí, terminou empatada sem gols, mas o Alianza Redi ficou com o título graças à vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em seu estádio, na cidade de El Alto.

A confusão começou logo depois que Jordy Alemán apitou o fim do jogo, quando vários jogadores do time roxo cercaram o árbitro para reclamar de suas decisões durante a partida.

Alemán, que naquele momento não estava cercado por policiais, reagiu com um soco no rosto do goleiro.

Durante a briga, o árbitro mostrou o cartão vermelho para quatro jogadores e três membros da comissão técnica do Potosí.

Publicidade Publicidade

Martínez admite ter ofendido a mãe do árbitro

Após o episódio, Martínez, ainda muito exaltado, deu declarações nas quais afirmou que o soco do árbitro fez sua boca sangrar, mas não foi suficiente para nocauteá-lo.

Tópicos relacionados

Próximas partidas GV San Jose Campeonato Boliviano 14:00 RPO

O goleiro também admitiu ter dito ao árbitro: "Tomara que sua mãe morra", além de desejar que todo o "mal" que ele causou voltasse para ele, segundo suas palavras.

O goleiro publicou um longo comunicado em suas redes sociais, no qual explicou que decidiu "não tomar medidas judiciais nem apresentar denúncias" contra o árbitro.

Publicidade

O jogador de 29 anos acrescentou: "Minha intenção é dar este episódio por encerrado e evitar que esta situação continue gerando mais polêmicas, reafirmando minha total disposição para colaborar com as autoridades competentes e prestar qualquer esclarecimento necessário".

Até o momento, não houve nenhum pronunciamento do árbitro, da diretoria do Real Potosí ou da Federação Boliviana de Futebol sobre o caso.

Publicidade

A Copa da Bolívia é disputada em formato de grupos e é a segunda competição mais importante do futebol profissional do país, atrás do campeonato nacional, que ainda está em andamento e tem uma disputa pela liderança entre o Bolívar, de La Paz, e o atual campeão Alianza Redi, ambos com 60 pontos, a três rodadas do fim.

O título da Copa da Bolívia garante ao campeão a terceira vaga boliviana na fase preliminar da Copa Libertadores, mas isso pode mudar caso o Alianza Redi termine o campeonato nacional em primeiro ou segundo lugar, já que, nesse caso, o time ficaria com a vaga direta na fase de grupos.