Vídeo | A 75 metros de distância... Goleiro surpreende a todos com um gol inacreditável

O goleiro grego Andreas Gianniotis roubou a cena de forma impressionante na Superliga Turca, após marcar um dos gols mais inusitados e bonitos desta temporada, em uma jogada que ficará na memória dos torcedores por muito tempo.
O time do Kasımpaşa conquistou uma vitória importante sobre o visitante Kayserispor por 2 a 0, no confronto disputado no Estádio Recep Tayyip Erdoğan, pela 28ª rodada, mas o resultado não foi o mais importante... e sim o segundo gol, marcado de forma fantástica.
Gianniotis, de 33 anos, viveu um momento excepcional em sua carreira no futebol, depois de chutar uma bola de uma distância estimada em 75 metros aos 66 minutos, que se transformou em um gol espetacular que balançou a rede e incendiou as arquibancadas.
A jogada começou quando a bola chegou ao goleiro grego, vinda de seu companheiro Rodrigo Picao, e ele tentou lançá-la com força em direção ao meio-campo adversário, mas o que ninguém esperava aconteceu rapidamente.
O goleiro do Kayseri Spor, o holandês Bilal Bayazit, calculou mal a trajetória da bola, já que estava um pouco à frente do gol, fazendo com que a bola caísse à sua frente e quicasse de forma enganosa, antes de passar por cima dele e parar dentro da rede, em uma cena chocante para todos.
Apesar da grande alegria que tomou conta de Giannotis com esse gol raro, ele não esqueceu seu companheiro na baliza, demonstrando clara empatia por Bayazit, confirmando o espírito especial que une os goleiros.
Ele disse após a partida: “Vi a bola bater no chão e, de repente, ela estava dentro da rede. Estou muito feliz, mas o que aconteceu foi difícil para Bilal, ele é um bom goleiro. Nós, como goleiros, devemos nos apoiar uns aos outros, por isso fiz questão de consolá-lo”.
Este gol tem um caráter histórico para o goleiro grego, já que é o primeiro de sua carreira profissional, que conta com 270 partidas, incluindo 92 pelo Kasımpaşa, clube ao qual se juntou no verão de 2023, vindo do Atromitos, da Grécia, em uma transferência sem custos.
