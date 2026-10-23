O francês Lucas Hernández, zagueiro do Paris Saint-Germain e ex-estrela do Bayern de Munique, roubou os holofotes durante a vitória de sua equipe sobre o Barcelona por 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa, depois de apresentar uma atuação de destaque na posição de lateral e contribuir para a superioridade do time parisiense, antes de protagonizar um embate paralelo com a estrela espanhola Lamine Yamal.

Hernández aproveitou a ausência do português Nuno Mendes para ter a oportunidade de jogar, após o Paris Saint-Germain tê-lo contratado inicialmente dentro de seus planos defensivos, mas ele aproveitou a chance da melhor forma possível e conseguiu limitar o perigo de Yamal, que vem apresentando níveis excepcionais nesta temporada.

A estrela do Barcelona havia registrado 20 participações em gols em 12 partidas oficiais, sendo 10 gols e 10 assistências, mas enfrentou grandes dificuldades diante de Hernández, que impôs sua presença defensivamente antes de deixar sua marca também no setor ofensivo.

Gol de Hernández acende o embate com Yamal

O momento mais marcante veio aos 72 minutos, quando Hernández aproveitou um escanteio cobrado por Désiré Doué para desviar de cabeça para as redes, dando ao Paris Saint-Germain a vantagem por 2 a 1.

Mas sua comemoração não passou despercebida, depois de ele se dirigir a Yamal e tocar em seu ombro de forma provocativa, antes de se afastar rindo na cara da estrela do Barcelona, que respondeu com um olhar furioso que refletiu seu descontentamento com a atitude do zagueiro francês.

Rapidamente, o vídeo do momento entre os jogadores se espalhou nas redes sociais, atingindo mais de 4 milhões de visualizações em um dos vídeos publicados na plataforma "X", em meio a uma ampla repercussão do olhar de Yamal, descrito por internautas como "mortal".

A atitude gerou polêmica entre os torcedores, já que alguns internautas questionaram por que Hernández não recebeu cartão amarelo, considerando que sua comemoração ultrapassou os limites da provocação habitual em grandes partidas.

Yamal responde com um lampejo de talento apesar da derrota do Barcelona

Apesar da marcação defensiva que Hernández lhe impôs, Yamal conseguiu apresentar um lampejo de talento aos 79 minutos, depois de aproveitar um erro de Warren Zaïre-Emery ao afastar a bola, para disparar em velocidade em direção ao gol.

A estrela espanhola avançou com a bola antes de finalizar de um ângulo fechado com maestria, encobrindo o goleiro Matvey Safonov e acertando por baixo do travessão, confirmando sua capacidade de fazer a diferença mesmo nas condições mais difíceis.

Mas o gol de Yamal não foi suficiente para salvar o Barcelona da derrota, depois de o Paris Saint-Germain definir o confronto por 4 a 2, infligindo ao time catalão sua primeira derrota nesta temporada em Paris.

Entre o brilho de Hernández defensiva e ofensivamente, sua provocação a Yamal após o gol, e depois a resposta da estrela espanhola com seu lampejo de talento, o embate entre os dois se tornou uma das cenas mais marcantes que roubaram as atenções em uma noite europeia que terminou com a superioridade do time parisiense.

A polêmica em torno do "olhar mortal" lançado por Yamal