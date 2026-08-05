Vídeo: Oficial: Mohamed Salah se transfere para o Trabzonspor

O Trabzonspor, da Turquia, anunciou nesta segunda-feira a contratação oficial do craque egípcio Mohamed Salah, em uma transferência de graça, encerrando assim um dos casos mais empolgantes do mercado de transferências de verão.

O clube turco publicou em suas contas oficiais um vídeo com a primeira aparição de Salah com a camisa do Trabzonspor, acompanhado da frase: "Com a camisa vinho e azul pela primeira vez diante das câmeras, e a primeira mensagem à grande torcida do Trabzonspor".

O capitão da seleção do Egito enviou uma mensagem no vídeo à torcida do clube, na qual disse: "À torcida do Trabzonspor, vocês estão prontos? Vejo vocês em breve".

E acrescentou em turco: "Bize Her Yer Trabzon".

Essa frase é um lema famoso da torcida do Trabzonspor, e seu significado literal é: "Todo lugar é Trabzon para nós", ou seja, a torcida do clube se considera em casa aonde quer que vá, sendo uma expressão de pertencimento e orgulho pelo clube.

A transferência ocorre dias após desdobramentos acelerados, quando o Trabzonspor anunciou inicialmente que havia entrado em negociações oficiais com Salah, antes de confirmar a data de chegada do jogador à Turquia, para se submeter aos exames médicos e concluir os trâmites de sua transferência, antes do anúncio oficial da contratação.

A transferência de Salah encerrou um longo período de especulações sobre seu próximo destino, depois que seu nome foi associado a vários clubes nas últimas semanas, com destaque para o Besiktas, da Turquia, o Atlético de Madrid, da Espanha, e Al-Ittihad e Al-Diriyah, do Campeonato Saudita, além do interesse de clubes da liga norte-americana.

O craque egípcio acabou optando por dar continuidade à sua trajetória dentro do continente europeu, pela porta do Trabzonspor, que aposta em sua vasta experiência para liderar a equipe no âmbito local e continental durante a nova temporada.

A transferência de Salah abre uma nova página na carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol egípcio, após ter encerrado sua jornada histórica com o Liverpool, que se estendeu por nove anos, período no qual conquistou diversos títulos, com destaque para a Premier League, a Liga dos Campeões da Europa, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa, além de uma longa série de conquistas e números individuais.

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