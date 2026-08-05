O clube turco Trabzonspor anunciou, nesta data, a conclusão oficial da contratação do astro egípcio Mohamed Salah, em uma transferência livre, encerrando assim um dos capítulos mais empolgantes do mercado de transferências do verão.

O clube turco publicou, por meio de suas contas oficiais, um vídeo da primeira aparição de Salah com a camisa do Trabzonspor, acompanhado da frase: "Com a camisa vinho e azul pela primeira vez diante das câmeras: a primeira mensagem à grande torcida do Trabzonspor".

O capitão da seleção do Egito enviou, no vídeo, uma mensagem aos torcedores do clube, na qual disse: "À torcida do Trabzonspor: vocês estão prontos? Vejo vocês em breve".

E acrescentou em turco: "Bize Her Yer Trabzon".

Essa frase é um lema famoso da torcida do Trabzonspor, cujo significado literal é: "Todo lugar é Trabzon para nós", ou seja, os torcedores do clube se consideram em casa aonde quer que vão, uma expressão de pertencimento e orgulho pelo clube.

A negociação vem após dias de rápidas movimentações, com o Trabzonspor anunciando inicialmente que havia entrado em negociações oficiais com Salah, antes de confirmar a data de chegada do jogador à Turquia, para se submeter aos exames médicos e concluir os trâmites de sua transferência, antes do anúncio oficial da contratação.

A transferência de Salah encerra um longo período de especulações sobre seu próximo destino, depois que seu nome foi associado a vários clubes nas últimas semanas, com destaque para o turco Besiktas, o espanhol Atlético de Madrid, além do Al-Ittihad e do Al-Diriyah do Campeonato Saudita, e ainda o interesse de clubes da liga norte-americana.

O astro egípcio acabou optando por dar continuidade à sua trajetória dentro do continente europeu, pela porta do Trabzonspor, que aposta em sua grande experiência para liderar a equipe no âmbito nacional e continental ao longo da nova temporada.

A transferência de Salah abre uma nova página na trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol egípcio, depois de ter encerrado sua passagem histórica pelo Liverpool, que durou nove anos, ao longo dos quais conquistou diversos títulos, com destaque para a Premier League, a Liga dos Campeões da Europa, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa, além de uma longa série de conquistas e marcas individuais.

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