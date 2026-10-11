Vídeo: o Zamalek merecia dois pênaltis contra o Al Ahly?

Yasser Abdel Raouf, ex-árbitro egípcio, afirmou que o Zamalek merecia dois pênaltis durante o confronto contra o Al Ahly, por causa de duas intervenções sobre seu jogador Shikabala Banza, considerando que o empurrão nas duas situações foi determinante e exigia a marcação da infração.

Abdel Raouf explicou, durante sua participação no programa "El Kora Maa Fayek", no canal "MBC Masr 2", que a primeira situação ocorreu após o rebote da bola em uma defesa, antes de chegar à lateral e ser cruzada, apontando que havia a mão de Marwan Attia nas costas de Shiko Banza enquanto ele tentava subir para alcançar a bola.

Ele disse que o empurrão foi leve, mas afetou o equilíbrio do jogador do Zamalek e o impediu de saltar e disputar a bola, destacando que o critério para marcar a infração não está ligado apenas à força do empurrão, mas ao quanto ele influencia a jogada. Acrescentou que o árbitro de vídeo deveria ter chamado o árbitro de campo para revisar o lance, considerando que foi um pênalti não marcado para o Zamalek.

Ele apontou que situações semelhantes se repetiram no Campeonato Egípcio, citando um lance de Ashraf Bencharki na partida entre Al Ahly e El Sharkia Enppi, na primeira rodada, e outro de Mohamed Shehata, ressaltando que a comissão de arbitragem afirmou que um desses casos foi pênalti não marcado.

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Shiko Banza e Ashraf Dari: um segundo pênalti?

Sobre a segunda situação, que teve um contato entre Shiko Banza e Ashraf Dari, Abdel Raouf destacou a necessidade de distinguir entre a direção da bola e a natureza da disputa por ela, explicando que a bola vinha do lado do atacante, o que dá ao jogador do Zamalek o direito de se deslocar até o local em que ela cairia e se preparar para jogá-la.

O ex-árbitro apontou que Shiko Banza estava à frente em direção à bola, antes de Dari usar a mão para impedi-lo, afirmando que a continuidade do empurrão, mostrada pela repetição em vários ângulos, deixou claro que o zagueiro marroquino tentava obstruir o movimento do atacante do Zamalek em vez de disputar a bola.

Abdel Raouf rejeitou a ideia de que o posicionamento de Shiko Banza à frente do zagueiro do Al Ahly justificasse a intervenção, explicando que o defensor poderia ter subido e tentado jogar a bola, em vez de se concentrar em impedir o adversário de alcançá-la.









O ex-árbitro concluiu que a segunda situação também exigia a marcação de um pênalti para o Zamalek, afirmando que a equipe branca merecia dois pênaltis nos dois lances contra o Al Ahly.