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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: o substituto de ouro - Nassiri abre caminho para a joia do Al-Ittihad suceder Diaby

Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
Y. En-Nesyri
M. Al-Sahafi
M. Diaby
Marrocos
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Marrocos
França

O "Decano" encontrou o substituto para o ponta francês?

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, abriu caminho para que a joia da equipe seja a sucessora do ponta francês Moussa Diaby durante o próximo período.

O Al-Ittihad enfrentou o Al-Jazira nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar de classificação para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Enquanto o Al-Ittihad vencia por 3 a 0, Marwan Al-Sahafi conseguiu marcar o quarto gol, aos 68 minutos de jogo.

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O gol de Al-Sahafi veio poucos minutos após sua entrada como substituto no lugar de Moussa Diaby na posição de ponta direita, isso depois de um cruzamento rasteiro caprichado do atacante marroquino Youssef En-Nesyri.

Esse gol abriu caminho para que Al-Sahafi seja o ponta direita titular da equipe do Al-Ittihad na próxima temporada, caso Diaby deixe o time, diante de sua ligação com uma transferência para a Inter de Milão e o Bayer Leverkusen.

Al-Sahafi (22 anos) é considerado um dos talentos em ascensão mais promissores do futebol saudita e do Al-Ittihad, e jogou no Campeonato Belga nas duas últimas temporadas por empréstimo, defendendo os clubes Beerschot e Royal Antwerp.

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