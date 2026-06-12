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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: O que está acontecendo em Toronto? O Canadá arrasa na Copa do Mundo com uma estreia espetacular

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Nova inauguração no estádio "BMO Field"

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 no Canadá teve início há pouco com um espetáculo impressionante, recebendo grande admiração do público presente e dos telespectadores em todo o mundo.

A cerimônia, realizada no estádio “BMO Field”, na cidade de Toronto, começou com apresentações artísticas e culturais excepcionais, que combinaram a autêntica tradição canadense com tecnologias modernas, em um espetáculo visual e artístico que superou as expectativas.

A cerimônia, dedicada à primeira Copa do Mundo conjunta da história, que reúne três países — Canadá, Estados Unidos e México —, reflete o espírito da diversidade cultural canadense por meio da ampla participação de artistas e grupos folclóricos dos povos indígenas, além de grandes espetáculos e efeitos visuais de ponta.

As primeiras apresentações foram muito elogiadas pelos espectadores, que descreveram a cerimônia como “deslumbrante” e “excepcional”, em meio a um clima festivo repleto de entusiasmo dentro e fora do estádio.

Este show é visto como um forte início para o maior torneio da história do futebol, cujas competições serão disputadas em três países pela primeira vez, e espera-se que a cerimônia se estenda por horas com apresentações musicais e artísticas consecutivas antes do início da partida de abertura.

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