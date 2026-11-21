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Em meio às crescentes especulações sobre os movimentos do Milan na janela de transferências de inverno, o dono do clube, Gerry Cardinale, enviou recados diretos sobre os planos para a próxima etapa. Ele falou sobre o volume de investimento esperado e sobre nomes ligados à equipe nos últimos tempos, além do futuro de um dos principais jogadores do Rossonero.

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Cardinale chegou a Milão há alguns dias e se reuniu ontem com a diretoria do clube na sede da "Casa Milan" para discutir uma série de assuntos relacionados ao mercado de transferências e aos planos da equipe até o próximo verão europeu. Hoje, o dono do Milan esteve no centro de treinamento "Milanello" para acompanhar o treino e a entrevista coletiva do técnico Rúben Amorim, antes de deixar o local e parar para conversar com os jornalistas sobre o confronto contra o Frosinone, marcado para amanhã.

Questionado sobre sua preparação para a partida, Cardinale disse: "Estou pronto para amanhã. Tivemos dois dias excelentes, incluindo uma reunião ontem na Casa Milan sobre o mercado de transferências, além do restante dos nossos planos para a temporada até o verão. Posso dizer que o clima aqui é extremamente positivo, o treino de hoje foi excelente e o time está cada vez mais entrosado".

E acrescentou: "Conversei com vários jogadores, e todos estão muito confiantes e sabem, como disse o Rúben (Amorim), o quanto a partida de amanhã é importante. Esperamos começar com força, vencer e seguir em frente".

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Sobre a preparação do Milan para a janela de transferências de inverno, o dono do clube garantiu que a diretoria está trabalhando em várias frentes, mas destacou a dificuldade de se movimentar em janeiro: "Sim, estou pronto. Estamos trabalhando muito. É complicado, e a janela de inverno é sempre difícil, então é preciso estar preparado e aproveitar as oportunidades que surgem".

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Cardinale continuou: "A única coisa que posso prometer é que não vamos tomar nenhuma decisão sem estarmos totalmente convencidos. Vamos gastar dinheiro, mas vamos gastá-lo com inteligência, de acordo com o projeto e em estreita coordenação com o Rúben e com todos que estão aqui em Milanello".

Perguntado sobre o alemão Markus Krösche, cujo nome foi ligado à estrutura administrativa do clube para o cargo de diretor esportivo, ele respondeu: "Sei que vocês têm falado muito sobre o Markus, mas, quando estivermos prontos para anunciar algo, voltarei a falar com vocês sobre isso".

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Endrick e Rabiot: "esse nome também aparece muito"

A conversa também chegou ao brasileiro Endrick, jogador do Real Madrid, cujo nome tem sido ligado ao Milan nos últimos tempos. Cardinale afirmou: "Esse nome também aparece muito. Este projeto é maior do que um único jogador, mas ele é um dos melhores, se não o melhor, na sua posição. Tenho um grande respeito por ele, e vamos ver o que é possível".

Ele também falou sobre o futuro de Adrien Rabiot e a renovação de seu contrato, demonstrando grande apreço pelo jogador francês: "Adoro o Adrien, ele é um dos meus jogadores favoritos. Acho que ele é simplesmente fantástico, e tenho um grande respeito por ele e pela família dele. Estamos em conversas e espero que cheguemos a um bom resultado. Mas, se dependesse de mim, eu faria dele um jogador-franquia do clube", segundo o sempremilan.

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As declarações de Cardinale terminaram com a garantia de que o Milan está trabalhando em mais de uma frente no momento, em meio à expectativa de que a chegada de Krösche à diretoria contribua para melhorar a gestão do projeto esportivo, ao mesmo tempo em que o clube se prepara para uma janela de inverno que pode trazer movimentações importantes para a equipe.

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