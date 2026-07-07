Vídeo: “O Egito não terá piedade de vocês”... Estrela dos Faraós desafia a Argentina

Rami Rabia, zagueiro da seleção egípcia, enviou uma mensagem motivadora antes do aguardado confronto contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, demonstrando sua confiança na capacidade dos “Faraós” de seguirem adiante na competição.

Rabia compartilhou, em sua conta oficial no aplicativo “TikTok”, uma foto sua vestindo a camisa da seleção egípcia, acompanhada de um trecho de áudio de um comentarista de futebol dizendo: “Digam à Argentina que o Egito não terá piedade de vocês”.

A mensagem gerou grande repercussão entre os torcedores da seleção egípcia nas redes sociais, já que muitos a consideraram uma expressão do espírito de luta e da confiança que reinam no elenco dos “Faraós” antes do confronto tão aguardado.

A seleção egípcia se prepara para disputar uma de suas partidas mais difíceis no torneio, quando enfrentará a seleção argentina nas quartas de final, após ter apresentado um desempenho excepcional ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo, dando continuidade ao sonho de escrever uma nova página na história do torneio.

A seleção egípcia chega ao confronto contra a Argentina após manter suas atuações sólidas na Copa do Mundo de 2026, tendo eliminado a Austrália nas oitavas de final para garantir sua vaga nas quartas, onde enfrentará a atual campeã Argentina em um confronto muito aguardado no Estádio de Atlanta.

Já a seleção da Argentina chegou às oitavas de final após terminar a fase de grupos com aproveitamento perfeito, antes de superar Cabo Verde com dificuldade por 3 a 2 na prorrogação nas oitavas de final, marcando assim um encontro com a seleção do Egito em um dos confrontos mais importantes desta fase.

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