O confronto entre Al Ahli e Al Sadd não transcorreu com tranquilidade dentro do elenco do Al Ahli, apesar de a partida ter terminado com empate sem gols por 0 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, depois que uma cena de irritação do atacante inglês Ivan Toney roubou as atenções, após seu bate-boca com o companheiro ucraniano Artem Bondarenko.

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Um trecho de vídeo que circulou nas arquibancadas revelou um estado de forte irritação estampado em Toney durante um lance, quando ele tentou executar rapidamente um arremesso lateral, exigindo que Bondarenko se movimentasse em profundidade para aproveitar a situação, mas a movimentação do jogador ucraniano não veio da forma que o atacante inglês esperava.

Toney pareceu bastante irritado no vídeo, pois continuou gritando na cara do companheiro e lhe fazendo gestos de nervosismo, enquanto Bondarenko apareceu surpreso com a reação do atacante inglês, em uma cena que refletiu o tamanho da tensão dentro de campo durante o confronto.

A cena não foi apenas uma reclamação passageira por uma movimentação equivocada, mas ocorreu em uma partida na qual o Al Ahli sofreu com a dificuldade de traduzir suas tentativas ofensivas em gols, saindo com apenas um ponto apesar de precisar da vitória, o que aumentou a intensidade da irritação entre os jogadores em alguns momentos.

Bondarenko vem sendo alvo de críticas por causa de suas atuações pelo Al Ahli nos últimos tempos, depois de não ter apresentado o acréscimo esperado desde sua chegada ao time, fazendo com que suas participações se tornassem alvo de debate entre os torcedores, especialmente com a queda da eficácia ofensiva do Al Ahli nas últimas partidas.

A reação de Toney pode refletir o tamanho da frustração com o não aproveitamento de algumas chances e movimentações dentro de campo, mas não se pode afirmar que sua irritação esteja ligada ao nível do companheiro ao longo de todo o período recente, já que a cena mostrou uma reclamação direta sobre uma situação tática específica durante a execução do arremesso lateral.