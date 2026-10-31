O inglês Ollie Watkins, atacante do Al-Hilal, manteve seu grande momento na Liga Roshan Saudita de Profissionais, após balançar as redes do Al-Fateh com um novo gol durante o confronto entre as equipes, na noite de sábado, pela décima segunda rodada, confirmando sua presença ofensiva e adicionando uma nova vítima à lista de clubes contra os quais conseguiu marcar com a camisa do Zaeem.

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Watkins abriu o placar para o Al-Hilal aos 12 minutos, após acompanhar uma bola que voltou do travessão, convertendo-a com um toque certeiro para dentro das redes, dando a vantagem à sua equipe e esquentando o clima do confronto cedo.

Watkins persegue Martinelli na disputa de artilheiros do Al-Hilal

O atacante inglês elevou seu número para cinco gols na atual temporada da Liga Roshan, tornando-se o segundo maior artilheiro do Al-Hilal na competição, atrás do brasileiro Gabriel Martinelli, que lidera a lista de goleadores da equipe.

Watkins continua a oferecer a contribuição ofensiva esperada desde que chegou ao Al-Hilal, aproveitando suas movimentações dentro da área e sua capacidade de explorar as bolas que voltam e as oportunidades disponíveis, tornando-se uma das principais cartas das quais a equipe depende em sua jornada rumo à disputa do título do campeonato.

11 jogadores se revezam para balançar as redes dos adversários

A força ofensiva do Al-Hilal não se limita a um atacante específico, já que os gols da equipe na Liga Roshan nesta temporada se distribuíram entre 11 jogadores, um indicativo da variedade de soluções para marcar dentro do elenco do Zaeem e da capacidade de mais de um elemento chegar às redes.

Mohammed Mehzari e o marroquino Yassine Bounou são a única dupla do atual elenco do Al-Hilal que não marcou nenhum gol na competição até agora, enquanto os demais jogadores conseguiram deixar sua marca no ataque, fazendo com que a equipe continue a depender de sua força coletiva e da variedade de fontes de perigo.