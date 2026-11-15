Vídeo: o AS FAR dá ao Marrocos um feito histórico em solo egípcio

O Jeish Al-Malaki do Marrocos conquistou o título da Liga dos Campeões da África feminina de futebol, após uma vitória empolgante pelo placar de 3 a 1 sobre as jogadoras do Sundowns da África do Sul, na final do torneio disputada neste domingo, no estádio da Autoridade do Canal de Suez, no Egito.

Iman Tourès marcou dois gols, aos 23 e aos 77 minutos, enquanto Heba El Youssefi acrescentou o segundo gol aos 37 minutos, garantindo ao clube militar o terceiro título de sua história, após as conquistas das edições de 2022 e 2025, confirmando sua posição entre os grandes clubes africanos do futebol feminino.

Com isso, o Jeish Al-Malaki torna-se o primeiro time a conseguir defender o título, e também o primeiro a vencer a competição três vezes, após ter conquistado o troféu duas vezes antes do título de hoje.

Esta conquista garante ao time do Jeish Al-Malaki a classificação para a Copa do Mundo de Clubes feminina, que será disputada em 2028 nos Estados Unidos da América pela primeira vez em uma edição ampliada, nos moldes da Copa do Mundo de Clubes masculina realizada no verão de 2025.

O título conquistado pelo time feminino do Jeish Al-Malaki consolidou o domínio do futebol marroquino no âmbito de clubes e seleções, tanto na categoria masculina quanto na feminina.

Domínio marroquino nos prêmios individuais

As jogadoras do Jeish Al-Malaki de futebol feminino impuseram sua hegemonia nos prêmios individuais da sexta edição da Liga dos Campeões da África, após conquistarem três prêmios, na sequência da conquista do título continental diante do Mamelodi Sundowns da África do Sul.

Khadija Er-Rmichi foi premiada como melhor goleira do torneio, em reconhecimento ao nível apresentado durante a competição, enquanto sua companheira Iman Tourès recebeu o prêmio de melhor atacante, após encerrar a competição na liderança da artilharia, com quatro gols.

Por sua vez, a capitã do time militar, Ghizlane Chebbak, levou o prêmio de melhor jogadora da sexta edição, completando assim o domínio das representantes do futebol marroquino nos principais prêmios individuais da competição continental.

Mundial de Clubes feminino nos Estados Unidos

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes feminina será realizada no período de 5 a 30 de janeiro de 2028.

Os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo de Clubes feminina de 2028, após a confirmação pelo escritório do Conselho da Fifa em 22 de outubro de 2026. As cidades e os estádios-sede serão anunciados posteriormente.

A primeira edição do torneio reúne 19 times da elite dos clubes de futebol feminino, representando as seis confederações continentais.

Seis clubes disputam a fase preliminar, e os três clubes vencedores se classificam para se juntar a 13 clubes na fase seguinte, na qual as equipes são distribuídas em quatro grupos de quatro times cada, classificando-se os dois primeiros colocados de cada grupo para a fase eliminatória.

As vagas da primeira edição estão distribuídas da seguinte forma:

Confederação Asiática, Confederação Africana, Confederação da América do Norte, Central e Caribe e Confederação Sul-Americana: duas vagas diretas e uma vaga na fase preliminar para cada confederação.

União Europeia de Futebol: cinco vagas diretas e uma vaga na fase preliminar.

Confederação de Futebol da Oceania: uma vaga na fase preliminar.