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Um jornalista saudita gerou polêmica ao revelar um indício de que o técnico holandês Marino Bosic pode ser demitido do cargo de treinador do Al-Ahli nos próximos dias.

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O Al-Ahli recebe o Al-Taawoun amanhã, sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

Na quinta-feira, o Al-Ahli publicou em seu perfil oficial no "X" uma arte para anunciar o horário da entrevista coletiva antes da partida, que Bosic concederá nesta sexta-feira à tarde, na sala de imprensa do clube.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi revelou, no programa "Nadina", do canal "MBC 1", um detalhe estranho na arte: ela não trazia a foto de Bosic, e o post que a acompanhava também não mencionava o nome do treinador.

Al-Humaidi mostrou alguns posts anteriores do Al-Ahli anunciando entrevistas coletivas, nos quais a foto de Bosic aparecia normalmente. O jornalista saudita interpretou a mudança como um sinal de uma demissão que pode acontecer nas próximas horas.

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As especulações surgem em um momento em que a torcida do Al-Ahli despeja toda a sua fúria sobre o técnico holandês por causa da queda de rendimento do time nos últimos tempos.

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Os torcedores do Al-Ahli lançaram uma forte campanha nas redes sociais, intitulada (A saída de Bosic é a nossa exigência), pedindo a demissão do técnico holandês do comando do time diante dos maus resultados atuais.

A campanha ganhou força após a dura derrota do Al-Ahli por 6 a 1 para o Al-Shabab, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita.

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As críticas, porém, diminuíram depois da vitória do Al-Ahli por 3 a 1 sobre o Al-Nassr, na sexta-feira passada, no Estádio Al-Inma, em Jidá, em partida adiada da nona rodada da Roshn League.

A revolta voltou a crescer recentemente, após a surpreendente derrota do Al-Ahli por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, na segunda-feira passada, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League da Ásia (AFC Champions League Elite).

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Algumas reportagens já haviam indicado que a diretoria do Al-Ahli queria demitir Bosic antes do clássico contra o Al-Nassr, mas a crise financeira enfrentada pelo clube e a alta multa rescisória prevista no contrato do técnico holandês impediram a decisão.

Bosic assumiu o comando técnico do Al-Ahli em agosto passado, substituindo o alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube de forma inesperada para dirigir o Newcastle United.

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Desde que assumiu o time de Jidá, Bosic comandou a equipe em 18 partidas, com 11 vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O Al-Ahli ocupa a quarta colocação no Campeonato Saudita, com 24 pontos, somados em oito vitórias e quatro derrotas, a seis pontos do líder Al-Hilal.

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Fora da Roshn League, o Al-Ahli é o sétimo colocado do grupo Oeste da Champions League da Ásia, com oito pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já na Copa do Rei, o Al-Ahli superou a fase de 32 avos de final ao vencer o Al-Anwar por 2 a 1 e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, pelas oitavas de final.