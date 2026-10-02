A chegada de Jorge Jesus a Portugal, como preparação para o aguardado confronto diante da Noruega, não foi nada comum, depois que o momento da chegada do treinador português se transformou em uma cena tensa, em meio à polêmica contínua sobre sua relação com Cristiano Ronaldo e tudo o que foi levantado nos últimos tempos a respeito do capitão da seleção portuguesa.

O jornal português "A Bola" publicou um vídeo que registra o momento da chegada de Jesus a Portugal, antes do confronto da seleção portuguesa diante da sua congênere norueguesa, na noite de domingo, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa, no qual apareceu um torcedor dirigindo gritos de fúria ao treinador.

Assim que Jesus apareceu, o torcedor português o atacou em voz alta, dizendo: "Você não vale nada, Jesus. Você é uma vergonha, cara", em uma cena que refletiu a dimensão da revolta que cerca o treinador no momento atual, especialmente com o aumento do debate sobre suas decisões relacionadas a Ronaldo.

O torcedor não parou por aí, mas prosseguiu com seus ataques a Jesus, usando Cristiano Ronaldo em sua defesa do capitão da seleção, e disse: "Sua arrogância equivale ao tamanho da Torre Eiffel. Você não vale nem um dedo de Ronaldo, ele é o maior atleta de todos os tempos".

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Esse episódio ocorre em meio a um clima de tensão em torno da seleção portuguesa, após o aumento da polêmica sobre Ronaldo e as decisões da comissão técnica, fazendo com que a questão do capitão da seleção se transformasse em assunto popular e midiático que ultrapassa os limites do campo e coloca Jesus sob os olhares dos torcedores antes do importante confronto diante da Noruega.

A opinião pública portuguesa aguarda o que acontecerá dentro de campo na noite de domingo, em meio a esse clima, enquanto Jesus estará diante de um novo teste em meio a grande interesse por suas decisões técnicas e pelo quanto a polêmica em torno de Ronaldo afeta a seleção, após a recepção furiosa que o treinador recebeu assim que chegou a Portugal.