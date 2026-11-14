Vídeo: "Não sou obrigado a ser hipócrita": Hafid Derradji responde à onda de críticas líbias

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O comentarista esportivo argelino Hafid Daraji quebrou o silêncio para responder às críticas que recebeu na Líbia, após seus comentários sobre o confronto entre as seleções da Líbia e da Tunísia nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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O comentarista da "beIN Sports" afirmou, em declarações ao site "Líbia Livre", que não teve a intenção de ofender a seleção líbia nem de diminuir o valor de sua vitória por dois a zero, enfatizando que o comentarista esportivo não é obrigado a demonstrar sentimentos de alegria ou tristeza quando uma seleção árabe vence outra, em uma postura que surge em meio ao acirramento da polêmica sobre os limites da neutralidade profissional nos comentários das partidas árabes.

A resposta de Draji veio após um comunicado emitido pelo Sindicato Geral dos Profissionais de Imprensa Esportiva da Líbia, no qual criticou seu desempenho durante a partida realizada no estádio Taïeb Mhiri, na cidade de Sfax, na noite de sexta-feira, e considerou que algumas de suas expressões refletiram uma parcialidade em favor da seleção tunisiana em detrimento dos «Cavaleiros do Mediterrâneo».

A posição líbia não se limitou a dirigir críticas, mas se estendeu à exigência de afastar o comentarista argelino dos comentários pelos canais da "beIN Sports" e de não lhe atribuir novamente as partidas da seleção líbia, o que colocou Draji em confronto direto com uma onda de objeções populares e midiáticas.

O comentarista argelino esclareceu que a natureza de seu trabalho lhe impõe lidar com as partidas distante da bajulação e da parcialidade emocional, rejeitando a ideia de que lhe seja exigido demonstrar um entusiasmo excepcional apenas porque um dos lados do confronto é uma seleção árabe.

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Ele considerou que o comentarista não é obrigado a se alegrar com a vitória de uma seleção árabe em detrimento de outra seleção árabe, nem a se entristecer com a derrota do lado adversário, porque sua tarefa fundamental consiste em transmitir os acontecimentos da partida e comentar o que ocorre dentro do campo, sem que sua voz se transforme em instrumento para expressar vínculos ou atender às expectativas das torcidas.

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Em uma explicação sobre a diferença entre a natureza dos confrontos, Draji citou as partidas que a seleção líbia disputa contra seleções de fora da região árabe, afirmando que se posicionaria claramente a favor da Líbia caso ela enfrentasse uma seleção como Botsuana.

Mas ele entende que a situação é diferente quando a partida é entre duas seleções árabes, pois não se vê obrigado a preferir uma em relação à outra ou a demonstrar sentimentos que não refletem sua verdadeira postura.

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A resposta de Draji não parou no esclarecimento de seu ponto de vista profissional, mas dirigiu críticas a algumas torcidas que lhe exigem, segundo sua descrição, hipocrisia, bajulação e parcialidade em favor de suas seleções apenas porque disputam um confronto contra outra seleção árabe.

Ele afirmou que não se alegrou com a vitória da Líbia, assim como não se entristeceu com a derrota da Tunísia, esclarecendo que sua avaliação da partida não esteve ligada à preferência por uma seleção em relação à outra, mas sim ao que cada lado apresentou dentro do campo.

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Ele reconheceu que a seleção líbia jogou de forma boa e mereceu os elogios por seu desempenho, em contraste com a apresentação da seleção tunisiana em um nível ruim, rejeitando que a não demonstração de entusiasmo pela vitória da Líbia seja prova de que diminuiu a conquista de seus jogadores.

As raízes da crise remontam ao confronto que reuniu as seleções líbia e tunisiana no estádio Taïeb Mhiri, na cidade de Sfax, no qual os «Cavaleiros do Mediterrâneo» conseguiram alcançar uma vitória preciosa por dois a zero.

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Ali Youssef abriu o placar para a seleção líbia aos 44 minutos de pênalti, antes de Hamdou Elhouni acrescentar o segundo gol aos 62 minutos, confirmando a superioridade de sua equipe e garantindo os três pontos.

A seleção líbia elevou sua pontuação para 4 pontos em três partidas, enquanto a pontuação da Tunísia ficou estacionada em dois pontos, em um resultado que aumentou a importância do próximo confronto entre os dois lados nas contas da disputa pela classificação.

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O Sindicato Geral dos Profissionais de Imprensa Esportiva da Líbia havia considerado que o comentário não refletiu a superioridade que a seleção líbia demonstrou, e exigiu a necessidade de respeitar as regras da neutralidade e os códigos profissionais, afirmando que a objeção não se relaciona à nacionalidade do comentarista ou ao seu direito de expressar seus sentimentos, mas sim ao que descreveu como diminuição do valor da vitória líbia.

Também pediu que se evitem expressões que possam provocar fanatismo ou afetar negativamente as relações fraternas entre os povos magrebinos, enquanto Draji optou por responder esclarecendo sua filosofia nos comentários e reafirmando que não se vê obrigado a bajular qualquer lado apenas para agradar suas torcidas.