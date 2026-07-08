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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

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Vídeo: Não gosto de perder... Conversa emocionante entre Hossam Hassan e sua esposa após a eliminação da Copa do Mundo

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
Argentina
Egito
EUA

Grande admiração pelo técnico dos Faraós

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, parecia desolado após a derrota para a Argentina (3 a 2) e a eliminação da Copa do Mundo de 2026, em um final dramático.

A seleção egípcia abriu o placar com dois gols marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, antes que a seleção argentina conseguisse virar o jogo nos minutos finais com gols de Cristian Romero, Lionel Messi e, por fim, Enzo Fernández, que marcou o gol da vitória aos dois minutos do tempo de acréscimo, levando o “Tango” às quartas de final.

A seleção egípcia esteve perto de alcançar um feito histórico ao se classificar para as quartas de final pela primeira vez em sua história, mas os companheiros de Lionel Messi conseguiram arrancar a vitória das garras dos Faraós.

Hossam Hassan apareceu em uma videochamada com sua esposa após a partida, divulgada pelo jornal “Al-Masry Al-Youm”, durante a qual repetia: “Estávamos bem perto... Eu não gosto de perder”.

Hossam Hassan conseguiu um grande feito com os Faraós, ao passar da fase de grupos da Copa do Mundo pela primeira vez, além de ter superado também a fase de 32 ao vencer a Austrália nos pênaltis.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Suíça crest
Suíça
SUÍ

Em declarações após a partida, Hossam Hassan criticou a arbitragem e atribuiu a ela a responsabilidade pela derrota para a Argentina, afirmando que o motivo seria de natureza comercial, com o objetivo de manter Messi na Copa do Mundo.




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