Vídeo: Não é o Al-Nassr... Quem lideraria a Liga Saudita sem os erros de arbitragem?

Um especialista em arbitragem causou grande surpresa ao afirmar que o Al-Nassr não seria líder do Campeonato Saudita, caso não houvesse erros de arbitragem relacionados a pênaltis na atual temporada.

O Al-Nassr lidera a classificação do Campeonato Saudita com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, embora tenha disputado uma partida a menos que ambos.

O especialista em arbitragem Fahd Al-Mardasi disse em declarações ao programa “Nadina”, no canal “MBC 1”: “O Al-Ahli tropeçou em três partidas por causa de cinco pênaltis que merecia receber, mas que não foram marcados”.

Ele explicou: “Não foi marcado um pênalti para o Al-Ahli na partida contra o Al-Ittifaq na primeira fase, assim como dois pênaltis contra o Al-Riyadh na mesma fase, além de dois pênaltis durante a última partida contra o Al-Fayha, e o time foi prejudicado por essas decisões”.

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E concluiu: “Houve outro pênalti que não foi marcado a favor do Al-Ahli, mas foi na partida contra o Al-Hazm, que o time venceu; portanto, a decisão não influenciou o resultado da partida”.

O jornalista Abdulrahman Al-Humaidi comentou sobre isso: “O Al-Ahli tropeçou em três partidas devido a decisões arbitrais e perdeu, por causa disso, nove pontos. Ele possui 66 pontos, o que significa que teria chegado a 75 pontos, o que o colocaria na liderança da classificação”.