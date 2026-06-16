Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, continua sua ascensão meteórica ao nível dos grandes astros, o que atrai a admiração de alguns dos maiores nomes do mundo do futebol.

A mais recente personalidade de destaque a elogiar o impressionante astro do Barcelona foi Paul Pogba, que acredita que o adolescente espanhol de ascendência marroquina já faz parte do grupo dos melhores jogadores de futebol do mundo.

Vale ressaltar que o ex-jogador da seleção francesa estabeleceu uma relação próxima com o vestiário do Barcelona por meio de sua amizade com Ansu Fati, seu companheiro de equipe no Mônaco.

Essa relação também lhe proporcionou uma visão mais próxima de Yamal, um dos jovens talentos mais promissores da geração atual.

Embora Pogba não participe da Copa do Mundo neste verão, o meio-campista do Mônaco está trabalhando para reconstruir sua carreira após um período difícil que incluiu uma longa suspensão por doping.

Agora, após seu retorno aos gramados, o jogador de 33 anos continua sendo uma das vozes mais influentes no mundo do futebol, e seus comentários sobre Yamal chamaram a atenção rapidamente.

Durante uma entrevista ao famoso programa “El Chiringuito”, Pogba deixou claro o quanto aprecia o ponta do Barcelona.

Ao falar sobre a evolução de Yamal e seu desempenho atual, o meio-campista francês disse: “Lamine está jogando muito bem; ele é jovem e tranquilo. É assim que deve ser, pois ele é muito jovem e não quer que as pessoas o tratem como se tivesse trinta anos”.

Em seguida, o ex-campeão da Copa do Mundo destacou o que, em sua opinião, deve continuar sendo o foco principal do jovem à medida que sua fama cresce, dizendo: “Aconselho Lamine a se limitar a jogar futebol, e nada mais”.

E continuou: “Ele deve se cercar de pessoas de bem. Sua família e seu assessor pessoal são importantes. Que deixe que eles cuidem de sua imagem, e que ele se concentre exclusivamente no futebol”.

Esse elogio ganha ainda mais importância quando se leva em conta a experiência pessoal de Pogba nos mais altos níveis do esporte; ao longo de sua carreira, o francês lidou com expectativas enormes, escrutínio da mídia e popularidade mundial.

Por fim, talvez a parte mais marcante da entrevista com Pogba tenha sido quando ele foi questionado sobre a posição de Yamal entre os melhores jogadores do mundo.

O meio-campista do Mônaco não deixou muito espaço para discussão, ao afirmar: “Se (Yamal) não for o melhor do mundo, ele está entre os três primeiros. E se não for o primeiro, é o segundo ou o terceiro”.

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