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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: nada de surpresas! Al-Nassr castiga o Al-Diriyah e alcança os grandes nas oitavas de final da Copa

Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
Al-Nassr
King Cup
Arábia Saudita

"Al-Alami" é o mais recente classificado para as oitavas de final

O Al Nassr recusou-se a cair na armadilha das surpresas na Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas e se juntou aos grandes nas oitavas de final.

O Al Nassr venceu o Al Diriyah por 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al Awwal Park, pela fase de 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al Diriyah começou a partida com força, e chegou até a abrir o placar logo aos dois minutos, por meio de seu jogador Óscar Rodríguez, depois de aproveitar um cruzamento rasteiro que mandou para dentro do gol do goleiro brasileiro Bento.

No entanto, a resposta do Al Nassr foi dura, sobretudo diante do brilho de seu craque português João Félix, que serviu a assistência para o primeiro gol aos 11 minutos, marcado pelo zagueiro francês Mohamed Simakan, após um cruzamento rasteiro que este último desviou para as redes de calcanhar.

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O próprio Félix acrescentou o segundo gol do Al Nassr aos 36 minutos, depois que o ponta francês Kingsley Coman passou pelo flanco direito com maestria, antes de servir um cruzamento rasteiro que ele desviou para as redes do goleiro Nicola Vasilj.

Apenas um minuto depois, o atacante saudita Abdullah Al Hamdan acrescentou o terceiro gol, após ficar cara a cara com Vasilj, aproveitando um passe em profundidade primoroso do ponta senegalês Sadio Mané, antes de colocá-la dentro das redes com maestria.

João Félix marcou seu segundo gol, o quarto do Al Nassr, aos 68 minutos, depois de aproveitar um cruzamento rasteiro primoroso do lateral-direito Nawaf Boushal, para finalizar diretamente para dentro das redes de Vasilj, que não conseguiu evitar.

Com isso, o Al Nassr avança para as oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, juntando-se ao grupo dos grandes que escaparam das surpresas, a exemplo de Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad e Al Qadsiah.

O Al Nassr sonha em conquistar a Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas pela primeira vez após 36 anos de jejum, mais precisamente desde a última vez em que levantou o título, em 1990.

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