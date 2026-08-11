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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: na ausência do VAR, o Al Jazira foi prejudicado diante do Al Ittihad?

Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita

O time saudita atropelou o rival emiradense por quatro a zero

A partida entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Al-Jazira, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, foi marcada por grande polêmica, por conta de uma decisão de arbitragem que provocou a fúria dos jogadores da equipe da casa.

O Al-Ittihad venceu o Al-Jazira pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu os dois times nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, na fase preliminar de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Enquanto o time saudita vencia por 3 a 0, os jogadores do Al-Jazira reclamaram a marcação de um gol a seu favor, alegando que a bola havia ultrapassado a linha do gol do goleiro sérvio Predrag Rajkovic, depois de ele fazer a defesa e a bola bater na trave.

O árbitro se recusou a validar o gol, ou mesmo a revisar o lance, diante da ausência da tecnologia de vídeo nas partidas da fase preliminar de classificação para a fase de grupos do torneio asiático de elite.

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O Al-Ittihad conseguiu em seguida definir a situação a seu favor, depois de marcar o quarto gol, sem se abalar com o único gol que o Al-Jazira marcou a 10 minutos do fim da partida.

O Al-Ittihad se classificou para a fase de grupos do torneio asiático de elite, tornando-se o quinto time saudita nessa fase, depois de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsiah.

O "Decano" seguirá com sua participação asiática pela segunda temporada consecutiva, depois de se despedir da última edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final, após a derrota para o Machida Zelvia, do Japão.

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