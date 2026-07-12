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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo... Mustafa Shubair escolhe o melhor goleiro da história do mundo árabe

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
França x Marrocos
França
Marrocos
M. Shobeir
Y. Bounou
Argentina
Egito
EUA
França
Marrocos

Brilhe com os Faraós na Copa do Mundo

 Mustafa Shubair, goleiro do Al-Ahly e da seleção egípcia, foi eleito o melhor goleiro da história do mundo árabe.

Shubair se destacou com a seleção egípcia em sua estreia com os Faraós na Copa do Mundo e contribuiu fortemente para a classificação às oitavas de final pela primeira vez na história da equipe.

Shubair também se destacou na partida contra a Argentina nas oitavas de final, defendendo um pênalti de Messi, antes de os Faraós acabarem perdendo por 3 a 2, em meio a acusações egípcias de que a arbitragem teria deliberadamente favorecido a vitória da Argentina.

Durante uma entrevista na TV com o jornalista Amr Adib, Mustafa Shubair disse: “Yassine Bounou, o goleiro do Marrocos, é um homem de altíssima moral e muito respeitável; ele me enviou uma mensagem após a partida contra a Argentina”.

E continuou: “Também entrei em contato com ele para saber como ele defende pênaltis na posição em pé e, na minha opinião, Yassine Bounou é o melhor goleiro da história do mundo árabe”.



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