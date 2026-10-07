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Vídeo: Musab Al-Juwayr aparece em comportamento estranho na noite da conquista do título!

M. Al-Juwayr
Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Gulf Cup
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

O que aconteceu?

Musab Al-Juwayr, meio-campista do Al-Qadsiah, apareceu nas comemorações da seleção da Arábia Saudita pela conquista do título da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final, em meio a um grande clima de festa dentro do estádio.

Al-Juwayr havia ficado de fora da lista da seleção saudita no torneio, depois de ter sido excluído da concentração antes do início das competições por motivos disciplinares, mas, apesar disso, fez questão de estar nas arquibancadas para apoiar seus companheiros durante a trajetória da Arábia Saudita rumo ao título.

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Após o apito final e a conquista do título pela seleção saudita, Al-Juwayr desceu ao gramado e participou das comemorações do título ao lado de seus companheiros e da comissão técnica, além de ter sido visto carregando a bandeira da Arábia Saudita em meio aos jogadores e à torcida.

Mas a presença de Al-Juwayr na noite do título não ficou sem um momento marcante, depois que o jogador recusou de forma categórica ser fotografado com os veículos de imprensa que tentaram obter declarações dele durante as comemorações.

O jogador do Al-Qadsiah apareceu evitando as câmeras e recusando a exposição à imprensa, no momento em que seus companheiros comemoravam o título e interagiam com os veículos de imprensa, fazendo com que sua cena se tornasse uma das mais destacadas das comemorações da seleção saudita após a conquista.

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