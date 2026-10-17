Vídeo: momentos de pânico, Emiliano Martínez deixa o campo carregado em uma maca

O confronto entre Everton e Chelsea registrou cenas preocupantes neste sábado, depois que o argentino Emiliano Martínez, goleiro do Chelsea, sofreu uma forte contusão em uma colisão violenta durante a partida realizada no Hill Dickinson Stadium, pela sétima rodada da Premier League.

Segundo a rede "Sky Sports", o incidente ocorreu aos 66 minutos, quando Martínez colidiu com força com o jogador do Everton, Branthwaite, durante a execução de uma cobrança de falta. Os dois atletas caíram no gramado em meio a um clima de apreensão dentro do estádio.

Branthwaite conseguiu se levantar rapidamente, enquanto a situação de Martínez parecia mais grave, já que vários integrantes do departamento médico o cercaram para prestar os primeiros socorros, com a partida ficando paralisada por um longo período.

A rede destacou que o goleiro argentino permaneceu imóvel no gramado, enquanto o departamento médico seguia examinando-o com cuidado, com uma maca sendo preparada para uma eventual retirada de campo. Não houve replay televisivo da colisão, em meio à expectativa e preocupação sobre a condição do goleiro.

Aos 70 minutos, Mike Penders, goleiro reserva de 21 anos, começou a se preparar para entrar, enquanto o atendimento médico a Martínez continuava, em cenas que causaram apreensão entre os presentes.

Aos 73 minutos, Martínez foi retirado de campo em uma maca, antes que o Chelsea fizesse a substituição forçada aos 74, com a entrada de Penders em seu lugar.

Apesar do clima difícil que envolveu a saída de Martínez, o momento trouxe um fato histórico para o jovem goleiro, que fez sua estreia na Premier League com 21 anos e 78 dias, tornando-se o goleiro mais jovem a atuar pelo Chelsea na competição, de acordo com as informações apresentadas na cobertura.

Ainda não está claro qual a natureza da lesão de Martínez nem sua gravidade de forma definitiva, restando aguardar mais detalhes sobre seu estado de saúde.