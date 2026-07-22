Vídeo: momento emocionante entre Morata e Yamal revela o segredo do sucesso da Espanha

Os minutos que se seguiram ao apito final da partida entre Espanha e Argentina, na final da Copa do Mundo de 2026, foram palco de um momento comovente entre Álvaro Morata, capitão da seleção espanhola campeã da Eurocopa de 2024, e Lamine Yamal, atual estrela da La Roja.

O jornal "Mundo Deportivo" escreveu que Álvaro Morata não quis perder a final da Copa do Mundo de 2026, que deu à Espanha a sua segunda estrela.

O atacante do Como viajou até Nova Iorque para assistir ao jogo, acompanhado de outros internacionais que não puderam participar do torneio, como Fermín López.

Após o golo de Ferran Torres no minuto 106 do prolongamento, que garantiu a vitória à seleção espanhola, as comemorações estenderam-se para o relvado do estádio MetLife.

Entre abraços, lágrimas e felicitações, um dos momentos mais comoventes foi aquele que juntou Morata e Lamine Yamal.

As câmaras captaram o instante em que o ex-atacante do Real Madrid e do Atlético de Madrid abraçou, demoradamente, o jovem craque do Barcelona.

Foi um gesto repleto de afeto e amizade, que reflete a estreita relação entre os jogadores, apesar de não terem participado juntos nesta Copa do Mundo.

A cena voltou a evidenciar o ambiente que reina dentro da seleção espanhola e, como declarou o treinador Luis de la Fuente após a partida final: "Os jogadores deram um exemplo a seguir do que devem ser um grupo, uma equipa e uma família".

A própria palavra "família" ficou patente no abraço que uniu Morata e Lamine. Uma imagem que simboliza a passagem de gerações e mostra que os sucessos recentes desta nova geração dourada de jogadores espanhóis não dependem apenas do talento dentro de campo, mas também da união e do sentimento de pertença que imperam no balneário.







