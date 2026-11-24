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Mohamed Al-Deayea, ex-goleiro do Al-Hilal e da seleção saudita, se rendeu ao português Cristiano Ronaldo, capitão do arquirrival Al-Nassr, ao admitir que o craque está perto de chegar ao gol de número 1.000 na carreira.

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"Ronaldo passou a ser capaz de chegar ao gol de número 1.000 na carreira", disse Al-Deayea em entrevista ao programa "Dawrina Ghair".

O jornalista saudita Khalid Al-Shenaif, apresentador do programa, brincou com a lenda do Al-Hilal e lembrou suas declarações da temporada passada, nas quais ele descartava que o astro português chegasse ao milésimo gol.

Al-Deayea comentou o assunto: "Quando você vê os armadores que jogam ao redor de Cristiano (Ronaldo), como João Félix e Sadio Mané, eles o deixam em condições de marcar. Até o Angelo preferiu passar para ele em vez de finalizar no lance do gol anulado contra o Al-Sadd, do Catar".

E acrescentou: "Eu acho que Cristiano Ronaldo é capaz (de marcar 1.000 gols) e, se o Al-Nassr mantiver esse nível, ele pode alcançar essa marca antes da próxima janela de transferências de inverno".

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Por fim, completou: "Voltei atrás nas minhas declarações anteriores por causa dos times que Ronaldo enfrenta. Se ele não estivesse disputando a AFC Champions League Elite, não teria marcado esses gols, porque o nível de todos os times asiáticos está muito baixo".

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As declarações de Al-Deayea vieram depois da vitória do Al-Nassr por 2 a 1 sobre o visitante Al-Sadd, nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital saudita , pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Ronaldo marcou o primeiro gol do Al-Nassr contra o Al-Sadd, de pênalti sofrido por ele mesmo aos 12 minutos, ao ser derrubado dentro da área. Aos 13, ele próprio fez a cobrança, com um chute forte à direita do goleiro Meshaal Barsham.

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Com essa cobrança, CR7 chegou ao 987º gol da carreira e ficou a apenas 13 gols de se tornar o primeiro jogador a marcar 1.000 gols na história do futebol.

Com o gol, o astro português também quebrou a maldição que o acompanhava nas cobranças de pênalti pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada.

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Ronaldo havia desperdiçado um pênalti no último clássico contra o arquirrival Al-Ahli, na sexta-feira passada, em jogo adiado da nona rodada da Saudi Pro League, que terminou com derrota por 3 a 1.

Segundo a "Opta", Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Saudi Pro League, depois de já ter perdido um na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bułka.

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Esse número equivale ao total de pênaltis que o craque desperdiçou na temporada passada da Saudi Pro League, quando converteu 6 de 8 cobranças.

Além disso, foi a primeira vez que Ronaldo deixou de converter dois pênaltis seguidos na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.

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O último pênalti convertido por Ronaldo pelo Al-Nassr na Saudi Pro League foi em 3 de abril, na vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, antes de voltar a balançar as redes da marca da cal pela AFC Champions League Elite.

O gol marcado pelo astro português foi histórico para ele, já que o colocou no topo da lista de artilheiros do Al-Nassr na história da AFC Champions League Elite.

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Ronaldo chegou ao 17º gol pelo Al-Nassr na AFC Champions League Elite e superou o atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, que havia marcado 16 gols pelo clube na competição.