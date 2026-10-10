Vídeo: míssil de Nusseir surpreende Bono e abraço marroquino no clássico

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, roubou a cena durante o clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad, na noite deste sábado, válido pela oitava rodada da liga Roshn Saudita, após mandar um chute certeiro que balançou as redes de seu compatriota Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, em um lance que uniu emoção nas finalizações e espírito esportivo.

O gol saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, depois que En-Nesyri recebeu um belo passe de seu companheiro Marwan Al-Sahafi e disparou um chute forte e inesperado que foi parar dentro das redes, sem que Bounou conseguisse defender, apesar da tentativa de lidar com a bola que veio em altíssima velocidade.

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Apesar da importância do gol no clima acalorado do clássico, En-Nesyri recusou-se a comemorar diante da torcida do Al-Hilal e foi diretamente em direção a Bounou para abraçá-lo, em uma cena que refletiu a relação de amizade que une a dupla marroquina para além da disputa dentro do gramado.

O lance se tornou uma das cenas mais marcantes da partida, após o gol unir a força do chute que surpreendeu o goleiro do Al-Hilal e o espírito esportivo demonstrado pelo atacante do Al-Ittihad em relação ao seu amigo e companheiro na seleção marroquina.

A atitude de En-Nesyri reflete a natureza da relação que une os craques da seleção marroquina, mesmo quando se encontram em confronto direto com camisas diferentes. No momento em que cada jogador busca ajudar seu time a decidir o clássico, os laços pessoais e o espírito esportivo permanecem presentes, o que foi representado pelo abraço entre En-Nesyri e Bounou após o gol.



