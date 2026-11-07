A torcida do Sporting Lisboa homenageou a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo à sua própria maneira, durante a partida do time contra o Moreirense, na noite deste sábado, no estádio José Alvalade, após o anúncio de sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção de Portugal.

O gesto de carinho por parte da torcida do Sporting veio aos sete minutos (em referência à camisa de Ronaldo) de jogo, quando os torcedores se levantaram e os aplausos ecoaram calorosamente das arquibancadas em meio a um clima emocionante, numa mensagem de reconhecimento da torcida do clube onde Ronaldo iniciou sua carreira profissional antes de se transferir para o Manchester United em 2003.

O Sporting já havia enviado uma mensagem de agradecimento ao jogador após o anúncio da aposentadoria, na qual afirmou: "Obrigado por tudo o que fez pelo nosso país, você ficará para sempre na história de Portugal".

Ronaldo, de 41 anos, anunciou na quinta-feira sua aposentadoria de representar Portugal após 23 anos, despedindo-se da seleção como detentor dos dois recordes do futebol internacional masculino, com 234 partidas e 146 gols internacionais.

Ronaldo, que segue sua carreira pelo clube saudita Al-Nassr, disputou sua última partida pela seleção de seu país em 24 de setembro de 2026, num jogo em que a seleção portuguesa venceu o País de Gales por 1 a 0 pela Liga das Nações da Europa, em Lisboa.

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