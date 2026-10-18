Marcou Lionel Messi dois belos gols com seus toques habituais no segundo tempo, chegando a 25 gols na liderança da artilharia da liga norte-americana e conduzindo o Inter Miami à vitória sobre o Atlanta United, por 3 a 1, fora de casa, na noite de sábado.

Segundo a rede "ESPN", o mexicano Germán Berterame abriu o placar para o Inter Miami aos 45 minutos, antes de Messi roubar a cena após o intervalo com dois gols em 4 minutos.

O primeiro saiu aos 56 minutos, depois que Messi arrancou pelo lado direito em direção ao miolo da área, trocou passes com Berterame na entrada da área e driblou um dos zagueiros do Atlanta, que tentou pará-lo em desespero, antes de bater rasteiro para o fundo das redes.





O segundo gol não foi muito diferente do primeiro: Luis Suárez deu um passe que deixou Messi em situação franca diante do gol, e o astro argentino arrancou novamente, driblou um dos defensores e estufou a rede com o pé esquerdo, vencendo mais uma vez o goleiro do Atlanta United, Lucas Hoyos.

O Atlanta marcou um gol tardio para salvar a honra, depois que seu atacante ex-Inter Miami, Fafà Picault, converteu uma cobrança de pênalti.

Cristian Kelly González, técnico do Inter Miami, elogiou Messi após a partida: "Ele nunca para de impressionar o mundo. Quero dizer, eu realmente não consigo acreditar que um jogador como ele, com 39 anos de idade, faça o que está fazendo agora. E o que mais me deixa feliz é vê-lo realmente feliz, porque, quando ele está feliz, entrega tudo o que tem. Ele está se divertindo e se sente totalmente em casa".

E acrescentou: "Como sempre digo, ele nos empurra para sermos melhores a cada dia. Tê-lo aqui é motivo de uma alegria imensa. Todos sabem o quanto a nossa relação é especial. Cada vez que o vejo, ele me arranca um sorriso. E continuo me surpreendendo com ele todos os dias".

Com o fim da partida de sábado, Messi ampliou para 6 gols a vantagem na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro de artilheiro da liga norte-americana, e também passou a dividir a liderança da lista de garçons, com 15 assistências, ao lado de Son Heung-min, jogador do Los Angeles FC, depois de lhe ser creditada uma segunda assistência no gol de abertura de Berterame.





Messi se tornou o primeiro jogador na história da liga norte-americana a dar 15 assistências em 3 temporadas consecutivas, e também manteve suas participações em gols pela 13ª partida seguida, igualando a segunda maior sequência do tipo em sua carreira por clubes e seleção.

Os dois novos gols elevaram o total de Messi para 936 na carreira profissional, e seu técnico não tem qualquer dúvida sobre a capacidade dele de chegar à marca dos mil gols.

González disse: "Sim, acredito que ele vai chegar a 1000 gols. Tenho fé nisso. Sei que ele vai conseguir, porque ele gosta de desafios e estabelece metas para si mesmo que busca cumprir, e como já conquistou tudo o mais, esse desafio não será exceção".

E prosseguiu: "Ele me impressiona em cada movimento que faz e cada vez que o assisto nos treinos. Espero de verdade que ele continue nos impressionando até o dia em que decidir se aposentar, e espero que esse dia não chegue logo".

Os dois gols de sábado deram ao oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, uma nova lembrança especial no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A partida foi a primeira visita do astro argentino ao estádio desde a semifinal da Copa do Mundo de 2026, em julho, quando ele deu assistência em dois gols tardios que levaram a Argentina a uma vitória dramática sobre a Inglaterra.

Messi marcou 4 gols em 3 partidas desde sua despedida da seleção argentina, após disputar um amistoso contra o Benin no início deste mês.

O Inter Miami havia garantido sua classificação para os playoffs na quarta-feira, e a última vitória elevou sua sequência de triunfos consecutivos para 3 partidas, ocupando a segunda colocação na Conferência Leste, atrás do Nashville, líder com folga.

Do outro lado, o Atlanta United, comandado por Gerardo "Tata" Martino, ex-treinador de Messi no Inter Miami e na seleção da Argentina, sofre na 14ª posição da Conferência Leste e tem uma missão árdua para se classificar aos playoffs.

O Inter Miami deve voltar a campo no próximo sábado, quando visita o New York Red Bulls.



