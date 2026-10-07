Entre um lance que balançou as redes e outro que surpreendeu a todos, Lionel Messi escreveu um novo capítulo da sua noite especial com a seleção da Argentina, ao marcar um gol e, em seguida, desperdiçar uma chance inacreditável diante do gol do Benin, em uma partida de caráter excepcional para o capitão da "Albiceleste".

Leia também: Uma mente grega quebra a maldição: como Donis desfez o complexo do ouro com a Arábia Saudita?

Messi conseguiu marcar o terceiro gol da seleção argentina aos 71 minutos, depois de a "Albiceleste" ganhar um pênalti, com o capitão da equipe encarregando-se da cobrança com sucesso e colocando a bola dentro do gol do Benin.

Apenas 4 minutos após o seu gol, Messi desperdiçou uma das mais estranhas chances da partida, depois de ficar a poucos centímetros do gol, mas não conseguiu mandar a bola para as redes, para espanto da torcida com a perda de uma oportunidade tão fácil dessa forma.

O lance provocou amplas reações dentro do estádio, especialmente porque Messi estava em posição ideal para acrescentar mais um gol à sua conta, mas a bola não encontrou o caminho do gol apesar da sua enorme proximidade dela.









O confronto contra o Benin tem uma importância especial para Messi, em meio ao clima de celebração que acompanhou a sua aparição com a seleção argentina, reunindo o capitão da "Albiceleste" em uma única noite o gol marcado e o desperdício de uma chance estranha que ficará entre os principais lances da partida.