Vídeo: Messi encerra sua trajetória com a Argentina com uma dança encantadora e inesquecível

Com um gol, duas assistências e toques inesquecíveis, Lionel Messi encerrou sua trajetória com a seleção argentina de uma forma à altura de uma carreira lendária, depois de comandar a Argentina na vitória sobre o Benin por 3 a 0, na madrugada desta quarta-feira, em sua última aparição com a camisa do país.

Messi não esperou muito para deixar sua marca, ao servir o primeiro gol, marcado por Nicolás Otamendi aos 48 minutos, após um escanteio cobrado pelo capitão argentino com um cruzamento preciso, no qual o zagueiro subiu e desviou de cabeça para dentro das redes.









Messi voltou a dar a assistência no segundo gol aos 61 minutos, depois de passar a bola para o reserva Nico Paz, que conseguiu balançar as redes do Benin, antes de chegar a vez da "Pulga" marcar o terceiro gol, de pênalti, aos 71 minutos.













Messi obteve a maior nota da partida, 8,5 de 10, depois de apresentar uma atuação marcante em sua última aparição, dando 4 passes decisivos, além de criar duas chances claras de gol, confirmando sua presença até o último instante com a Argentina.

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Messi escolheu encerrar sua trajetória internacional com uma atuação carregada de suas marcas registradas, entre assistências, gols e criação de chances, transformando sua última noite com a Argentina em uma cena de celebração excepcional, antes de se despedir da torcida em meio a um clima emocionante que ficará gravado na memória.