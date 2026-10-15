O argentino Enzo Fernández, jogador do Manchester City, provocou grande polêmica durante o confronto de sua equipe contra o Paris Saint-Germain, após empurrar o árbitro alemão Sven Jablonski em um lance curioso da partida que reuniu os dois clubes nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 74 minutos, quando o Manchester City estava atrás por 4 a 1, a bola foi tocada para Enzo Fernández na entrada da área, e o meio-campista argentino se preparou para finalizar, antes de se surpreender com a presença do árbitro à sua frente, empurrando-o com força com a mão e derrubando-o no chão.

Apesar da força do empurrão e da queda do árbitro no gramado, Jablonski se levantou rapidamente e decidiu dar sequência ao jogo sem interrompê-lo, em um lance que gerou dúvidas sobre a possibilidade de o jogador do Manchester City ser punido com cartão vermelho.

As opiniões se dividiram sobre o episódio: alguns consideraram que a atitude de Enzo Fernández poderia render a expulsão por má conduta em relação ao árbitro, enquanto outros avaliaram que o árbitro deixou de punir o argentino por estar indevidamente no trajeto da bola e ter interrompido uma jogada promissora do Manchester City, compreendendo a irritação do jogador, especialmente diante da desvantagem de três gols de sua equipe.

O lance aconteceu em um momento em que o Manchester City tentava voltar ao jogo, após encerrar o primeiro tempo atrás por três gols a zero, antes de apresentar uma atuação melhor na segunda etapa e pressionar a defesa da equipe francesa, desperdiçando várias oportunidades.

Apesar da melhora no desempenho do time inglês e das tentativas de diminuir a diferença, o Manchester City não conseguiu evitar a derrota, e a partida terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 2 no Etihad Stadium.







