Vídeo: melhor que o Manchester City, Reinders supera a si mesmo no Campeonato Saudita

O holandês Tijjani Reijnders, meio-campista do Al-Qadsiah, superou a si mesmo na Saudi Pro League após sua transferência para o clube na última janela de transferências de verão.

Reijnders foi titular pelo Al-Qadsiah na partida contra o Al-Ahli, nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Saudi Pro League.

Aos 14 minutos de jogo, o meio-campista holandês abriu o placar para sua nova equipe, após um forte chute da entrada da área, que o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, não conseguiu defender.

Reijnders marcou seu segundo gol e o terceiro de sua equipe na partida aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo, ao desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento de Mohamed Abo Alshamat.

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Com isso, Reijnders marca o segundo e o terceiro gols pelo Al-Qadsiah desde sua transferência para o clube durante a última janela de transferências de verão, vindo do Manchester City.

O primeiro gol havia sido marcado pelo meio-campista holandês pelo Al-Qadsiah em sua segunda participação pelo clube, mais precisamente durante a vitória sobre o Neom por 2 a 0, pela terceira rodada da Saudi Pro League.

Assim, Reijnders supera seu início no Manchester City, onde marcou apenas um único gol nas primeiras 4 partidas pela equipe azul-celeste na última temporada, contra o Wolverhampton, na primeira rodada do Campeonato Inglês.

Vale lembrar que Reijnders segue sendo a contratação mais cara da história do Al-Qadsiah, já que o clube saudita o trouxe do Manchester City durante a última janela de transferências de verão, por 61 milhões de euros, segundo relatos da imprensa.