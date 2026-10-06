Novak Djokovic avançou à final do torneio de tênis de Pequim de forma dramática, após se beneficiar da desqualificação do russo Daniil Medvedev durante a semifinal, depois que este último acertou uma bolada em um dos espectadores, em um episódio surreal que decidiu a partida a favor do astro sérvio.

Djokovic, atualmente classificado em 11º no ranking mundial, vencia por 7-5 e 5-3 após um confronto que durou duas horas e 30 minutos, quando Medvedev, quinto colocado no ranking mundial, enviou uma bola em direção às arquibancadas, atingindo o rosto de um dos torcedores, o que o obrigou a deixar seu assento para receber atendimento, antes da decisão de desqualificar o jogador russo.

Com isso, Djokovic garantiu sua chegada à final pela sétima vez na capital chinesa, além de manter seu retrospecto perfeito no torneio, elevando sua sequência de vitórias consecutivas em Pequim para 33 partidas.

O novo número vem depois que Djokovic superou ontem a marca registrada em nome do espanhol Rafael Nadal, que conquistou 31 vitórias consecutivas em suas estreias no torneio de Roland Garros, tornando o sérvio o detentor da maior sequência de vitórias consecutivas no início de suas participações em um único torneio na Era Aberta.

Djokovic enfrentará na final o australiano Alex de Minaur, nono colocado no ranking mundial, que chegou à partida final beneficiado pela desistência do polonês Hubert Hurkacz, 34º no ranking, quando vencia por 6-4 e 3-2.

O confronto entre Djokovic e De Minaur é o quinto entre os dois, e o sérvio leva vantagem no histórico de duelos diretos com três vitórias, além de já ter se beneficiado da desistência do jogador australiano antes da partida entre eles nas quartas de final de Wimbledon em 2024.