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O Napoli voltou a vencer no Campeonato Italiano ao derrotar o Torino por 1 a 0, na noite deste sábado, pela 12ª rodada. Assim, superou uma fase de resultados irregulares, que incluiu derrotas para Juventus e Porto e, em seguida, um empate com a Lazio, somou três pontos importantes em sua campanha na competição e reforçou sua posição na briga pelas primeiras colocações.

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O Napoli começou a partida no ataque, e Scott McTominay quase abriu o placar aos cinco minutos, quando avançou com a bola dentro da área e finalizou, mas ela passou ao lado da trave. Em seguida, os donos da casa conquistaram um escanteio aos sete minutos, que terminou em uma tentativa de McTominay sem perigo para o gol do Torino. Aos dez minutos, o Napoli criou uma chance perigosa em um contra-ataque rápido conduzido por McTominay, que tocou para Matteo Politano. O italiano finalizou de primeira, mas o goleiro Lucas Perri defendeu, e McTominay não conseguiu aproveitar o rebote em meio à intervenção dos defensores do Torino.

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De Bruyne: entrada forçada

Depois disso, o Napoli foi obrigado a fazer uma substituição precoce aos 13 minutos, após a lesão de Antonio Vergara, e Kevin De Bruyne entrou em seu lugar. O Napoli seguiu insistindo, e Perri defendeu um chute de McTominay aos 17 minutos, antes de parar novamente uma tentativa de Rasmus Højlund aos 27, depois que o atacante dinamarquês se livrou dos defensores e finalizou dentro da área.

Aos 38 minutos, Højlund subiu para um cruzamento de Leonardo Spinazzola, mas cabeceou por cima do travessão. Aos 40, um defensor do Torino afastou uma cabeçada de De Bruyne.

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Antes do fim do primeiro tempo, o Torino quase marcou o gol da vantagem, quando Rolando Mandragora soltou uma bomba de fora da área aos 45 minutos, mas a bola explodiu no travessão e voltou para o campo. Assim, a primeira etapa terminou sem gols, apesar da superioridade do Napoli nas investidas ofensivas.

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No início do segundo tempo, o Torino fez uma alteração, com a entrada de Nikola Vlašić no lugar de Daniel Bragança, e o time visitante foi melhorando aos poucos. Aos 53 minutos, o marroquino Zakaria Aboukhlal teve uma chance após se movimentar dentro da área, mas finalizou para fora, e Nikola Vlašić desperdiçou outra oportunidade aos 54.

O Napoli respondeu com um chute de McTominay aos 55 minutos, defendido por Perri. Depois, o goleiro afastou outra tentativa, em cobrança de falta de Mandragora, aos 57. O Napoli fez duas substituições aos 58 minutos, com as entradas de Mathías Olivera e Noa Lang nos lugares de Rafa Marín e Spinazzola, e seguiu pressionando em busca do gol da vantagem.

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Gol confirmado pelo VAR

O momento decisivo veio aos 73 minutos, quando Lang tocou para McTominay fora da área, e o meio-campista escocês soltou um chute rasteiro e forte de pé direito para balançar as redes e colocar o Napoli em vantagem, após revisão do VAR, que confirmou a validade do gol.

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O Torino tentou reagir nos minutos finais e lançou mais peças ofensivas, enquanto Frank Anguissa recebeu cartão amarelo aos 76 minutos.

O time visitante quase empatou com uma cabeçada de Duván Zapata aos 85 minutos, mas a bola passou longe do gol. Assim, o Napoli manteve a vantagem até o apito final e conquistou uma vitória que o levou a 18 pontos, na sétima colocação, enquanto o Torino estacionou nos 14 pontos, em 12º lugar.

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