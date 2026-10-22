O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, considera que a tristeza de seu companheiro brasileiro Vinícius Júnior é algo natural, destacando que isso nasce de seu desejo de dar o melhor ao clube merengue.

Vinícius teve uma nova atuação apagada na vitória de sua equipe sobre o Leipzig (4 a 1), na noite de quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Vinícius foi titular, mas o técnico José Mourinho decidiu substituí-lo aos 70 minutos por seu companheiro Yan Diomande, que deu uma assistência e marcou outro gol em apenas 20 minutos.

Vinícius Júnior deixou o gramado de cabeça baixa, em meio a gritos de revolta da torcida do Real Madrid, por causa da queda de seu rendimento desde o início da atual temporada.

Mbappé foi questionado sobre Vinícius após a partida contra o Leipzig e respondeu à rede "Movistar": "Está tudo bem. É bom que Vinícius se sinta triste, porque ele quer dar muito à equipe e à torcida. Ele precisa manter a calma e se orgulhar de si mesmo. É um jogador fantástico, dotado de um enorme talento".

Ele também analisou sua situação pessoal e reconheceu que precisa melhorar, acrescentando em declarações transmitidas pelo jornal "Marca": "Estou bem. Posso fazer mais. Sou daqueles jogadores que sempre precisam se esforçar mais. Para um jogador como eu, isso nunca é suficiente".

O francês também comentou a terceira vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "Sabemos que cada ponto é importante para chegar entre os oito primeiros. Precisamos vencer o maior número possível de partidas; já vencemos três jogos".

Por fim, falou sobre o Clásico que o Real Madrid vai disputar no próximo domingo contra o Barcelona: "Só estávamos pensando no jogo de hoje. Quanto ao que vai acontecer no domingo, agora podemos pensar nisso. Antes disso, a equipe não estava pensando no jogo de domingo".















