O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, chegou à capital britânica, Londres, nesta segunda-feira, para comparecer à 70ª cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro.
O atacante francês viajou acompanhado da família e da delegação do Real Madrid, apenas algumas horas antes da entrega dos prestigiados prêmios individuais do mundo do futebol, segundo informou o site "Foot Mercato".
Com a aproximação do anúncio do prêmio mais importante, Mbappé dedicará enorme atenção ao resultado final, pois ainda sonha em conquistar a primeira Bola de Ouro de sua carreira, em meio a uma concorrência acirrada com a dupla formada por Lamine Yamal, craque do Barcelona, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.
Mbappé chega à cerimônia da Bola de Ouro depois de liderar o Real Madrid, no último domingo, à vitória sobre o Barcelona (2 a 1) no clássico, marcando os dois gols do clube merengue na partida disputada no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Apesar de o Real Madrid ter encerrado a temporada passada sem conquistar nenhum título coletivo, o atacante francês apresentou números individuais excepcionais que o tornaram um dos principais candidatos ao prestigiado prêmio.
Mbappé marcou 42 gols e deu 7 assistências em 44 partidas pelo Real Madrid na temporada 2025-2026, confirmando seu valor ofensivo e sua capacidade de fazer a diferença, apesar dos tropeços de sua equipe na disputa pelos títulos.
No cenário internacional, Mbappé brilhou com a camisa da seleção da França na Copa do Mundo de 2026, depois de marcar 10 gols e dar 4 assistências em 8 partidas, encerrando o torneio na liderança da artilharia com 10 gols e confirmando sua posição como um dos principais astros do Mundial, apesar de a França ter terminado na quarta colocação.