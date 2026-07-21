Vazamentos vindos de dentro do balneário da seleção argentina revelaram uma mensagem motivacional inflamada dirigida pelo guarda-redes Emiliano Martínez aos companheiros no intervalo da final do Mundial de 2026 contra a Espanha, numa tentativa de despertar a equipa após uma primeira parte apagada, na qual a Argentina não conseguiu rematar uma única bola à baliza.

Segundo um vídeo que circulou, "Dibu" Martínez gritou na cara dos companheiros: "Avancem. Os cobardes jogam para trás. Vamos avançar... vamos vencer", num momento de enorme tensão que refletiu a frustração da equipa com a atuação fraca na primeira metade.

E Martínez não foi o único a tentar acender o entusiasmo nos jogadores, já que o capitão Lionel Messi interveio com palavras duras dirigidas aos companheiros: "Personalidade, rapazes, personalidade. Sempre a tivemos... e agora perdemo-la?", numa tentativa de os relembrar do espírito combativo que os levou à conquista do título de 2022.

Estas mensagens motivacionais surgiram depois de uma primeira parte catastrófica para a albiceleste, com a Espanha a controlar por completo o desenrolar do jogo e a não permitir à Argentina qualquer oportunidade real de golo, o que levou o guarda-redes e avançado do Inter Miami a tentar despertar a equipa do seu torpor.

Mas, apesar das palavras entusiásticas e das tentativas desesperadas na segunda parte, a Argentina não conseguiu virar o jogo frente à Espanha, perdendo a final por 1-0 e dizendo adeus ao sonho de manter o título, numa noite que expôs a fragilidade do campeão do mundo diante da organizada máquina espanhola.