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Vídeo: Martínez acusa os companheiros de cobardia... e Messi questiona: «Onde está a vossa personalidade?»

L. Messi
E. Martinez
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA

Entre as partes do jogo final

Vazamentos vindos de dentro do balneário da seleção argentina revelaram uma mensagem motivacional inflamada dirigida pelo guarda-redes Emiliano Martínez aos companheiros no intervalo da final do Mundial de 2026 contra a Espanha, numa tentativa de despertar a equipa após uma primeira parte apagada, na qual a Argentina não conseguiu rematar uma única bola à baliza.

Segundo um vídeo que circulou, "Dibu" Martínez gritou na cara dos companheiros: "Avancem. Os cobardes jogam para trás. Vamos avançar... vamos vencer", num momento de enorme tensão que refletiu a frustração da equipa com a atuação fraca na primeira metade.

E Martínez não foi o único a tentar acender o entusiasmo nos jogadores, já que o capitão Lionel Messi interveio com palavras duras dirigidas aos companheiros: "Personalidade, rapazes, personalidade. Sempre a tivemos... e agora perdemo-la?", numa tentativa de os relembrar do espírito combativo que os levou à conquista do título de 2022.

Estas mensagens motivacionais surgiram depois de uma primeira parte catastrófica para a albiceleste, com a Espanha a controlar por completo o desenrolar do jogo e a não permitir à Argentina qualquer oportunidade real de golo, o que levou o guarda-redes e avançado do Inter Miami a tentar despertar a equipa do seu torpor.

Mas, apesar das palavras entusiásticas e das tentativas desesperadas na segunda parte, a Argentina não conseguiu virar o jogo frente à Espanha, perdendo a final por 1-0 e dizendo adeus ao sonho de manter o título, numa noite que expôs a fragilidade do campeão do mundo diante da organizada máquina espanhola.

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