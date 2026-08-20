Lionel Messi voltou a balançar as redes, mas desta vez o gol tinha um significado especial, já que o craque argentino marcou seu primeiro gol desde a morte de seu pai, Jorge Messi, no empate do Inter Miami com o Philadelphia Union por 2 a 2, na liga norte-americana, na madrugada desta quinta-feira.

Jorge Messi, pai do ex-capitão da seleção argentina e seu agente por longos anos, faleceu no dia 8 de agosto deste ano, aos 68 anos, na cidade argentina de Rosário.

Messi deixou sua marca rapidamente na partida disputada no Subaru Park, ao marcar aos 26 minutos o segundo gol do Inter Miami, após uma arrancada dentro da área que finalizou com um forte chute de perna esquerda que morreu no fundo das redes. Ao mesmo tempo, porém, ele não conseguiu conduzir sua equipe de volta às vitórias, uma vez que o jogo terminou empatado.



O gol de Messi não foi sua única contribuição na partida, pois ele também teve papel fundamental no primeiro gol de sua equipe, ao dar um passe especial para Luis Suárez, que fez o cruzamento para o cabeceio do companheiro Benter, autor do gol.

O empate interrompeu uma sequência de 3 derrotas consecutivas do Inter Miami, atual campeão da Leagues Cup, quando a equipe buscava recuperar seu equilíbrio na competição.



Messi, de 39 anos, elevou seu total para 13 gols nesta temporada, aproximando-se um passo a mais da liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da liga norte-americana, ficando a apenas um gol de Petar Musa, atacante do Dallas e atual líder.

Isso acontece depois de Messi ter sido coroado artilheiro da liga norte-americana na temporada passada, dando continuidade à sua disputa pelo título neste ano, apesar da idade avançada e das difíceis circunstâncias pessoais que cercaram seu retorno aos gramados.

Messi havia dedicado uma mensagem emocionante ao pai após sua morte, ressaltando o quanto ele influenciou sua carreira e sua vida, antes de voltar ao gramado e reencontrar o caminho das redes mais uma vez.



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