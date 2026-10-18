O Manchester United segue oscilando desde o início da temporada atual e ficou apenas no empate fora de casa diante do Leeds United (1 a 1), neste domingo, pela sétima rodada da Premier League.

O United abriu o placar com Bryan Mbeumo, aos 35 minutos, aproveitando um cruzamento rasteiro do companheiro Youri Tielemans.

O Leeds United empatou aos 51 minutos, com o atacante Dominic Calvert-Lewin, após uma cobrança de escanteio ajeitada de cabeça por Tarik Muharemovic para o atacante inglês marcar no gol do Manchester United.

Com o empate, o Leeds United chegou aos 10 pontos, na sétima colocação, enquanto o Manchester United permaneceu com 7 pontos, na décima terceira posição.

Desde o início da temporada, o Man United venceu apenas uma vez na Premier League, além de quatro empates e duas derrotas.

Essa derrota aumenta consideravelmente a pressão sobre Michael Carrick, técnico do Man United, que assumiu o cargo na metade da temporada passada e conseguiu levar a equipe ao terceiro lugar e à classificação para a Liga dos Campeões.







