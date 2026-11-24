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A torcida do Manchester City celebrou o retorno do ex-astro do time, o belga Kevin De Bruyne, ao Etihad Stadium nesta terça-feira à noite.

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De Bruyne deixou o Manchester City no meio de 2025 rumo ao Napoli, da Itália, em uma transferência livre após o fim de seu contrato com o clube inglês.

Nesta noite, De Bruyne voltou à casa do Manchester City com o Napoli para enfrentar o time inglês pela fase de liga da Champions League.

A torcida do Manchester City surpreendeu seu ex-astro com uma enorme faixa com os dizeres "Rei Kevin".

Getty Images

Por sua vez, o Manchester City deu as boas-vindas a De Bruyne no Etihad Stadium por meio de sua conta no "X".

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O clube inglês publicou um vídeo mostrando a entrada de De Bruyne no Etihad Stadium e escreveu: "Bem-vindo de volta", acompanhado de dois emojis: o primeiro, um coração azul-celeste, a cor da camisa do time, ao lado de uma coroa real, em referência ao apelido "Rei Kevin".

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De Bruyne, apaixonado pelo Manchester City

O belga Kevin De Bruyne afirmou que seu carinho pela diretoria do Manchester City não foi abalado pela condenação do clube por violar as regras financeiras, algo que pode manchar seu legado com o gigante inglês.

De Bruyne conquistou seis títulos da Premier League e uma Champions League durante a era de ouro do City, tornando-se um dos maiores jogadores da história do clube.

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No entanto, alguns desses títulos podem ser retirados caso o City não consiga reverter a decisão que o condenou por mais de 100 infrações relacionadas à violação das regras financeiras do Campeonato Inglês entre 2009 e 2018.

De Bruyne declarou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na véspera da partida: "Tenho orgulho do que conquistei como jogador de futebol e, sinceramente, este é o meu clube. Eu amo os donos".

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E acrescentou: "Cheguei até a conversar com o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, sobre como comprar um clube. Só sinto carinho por este clube, e isso nunca vai mudar, assim como a forma como as pessoas de lá trataram a mim e à minha família durante 10 anos".

O meia da seleção belga também rejeitou a ideia de que suas conquistas dentro de campo estejam agora sob suspeita, diante das infrações financeiras atribuídas ao City.

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"Na vida existem regras, mas todo mundo joga no limite delas. Eu joguei entre as linhas brancas. Competi com outros jogadores e vivi muitas experiências com os meus times e com os jogadores. É isso que eu valorizo mais do que qualquer outra coisa", disse.