Vídeo: Lucas Hernández provoca Yamal; como reagiu o craque do Barcelona?

O brilho do francês Lucas Hernández não se limitou ao gramado durante a vitória de sua equipe, o Paris Saint-Germain, por 4 a 2 sobre o Barcelona, na última terça-feira, no estádio Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Após seu desempenho destacado diante de Lamine Yamal, astro do Barcelona, o zagueiro francês aproveitou a oportunidade para provocar o jovem espanhol, logo depois de marcar o segundo gol do Paris Saint-Germain.

Aos 72 minutos, o internacional francês devolveu a vantagem à sua equipe, o Saint-Germain, com uma forte cabeçada após cobrança de escanteio executada por Désiré Doué.

Enquanto Hernández voltava para sua posição, encontrou seu adversário direto e não resistiu a brincar com ele. Como aparece nas imagens, o jogador do Paris deu leves tapinhas no ombro de Yamal e trocou algumas palavras com ele, antes de se virar para observar sua reação e rodeá-lo por alguns instantes.

No início, Lamine Yamal pareceu tranquilo, mas acabou sorrindo em resposta à brincadeira do campeão da Copa do Mundo de 2018.

Esse breve momento encerrou uma noite muito bem-sucedida para Lucas Hernández, que atuou como titular pela primeira vez na Liga dos Campeões da Europa em dois anos.

Na ausência de Nuno Mendes, o zagueiro de 30 anos jogou na posição de lateral-esquerdo, encarregado por seu treinador Luis Enrique de uma missão delicada: neutralizar o perigo de Lamine Yamal.

Hernández teve grande êxito nessa tarefa, impedindo o jogador do Barcelona de influenciar o andamento da partida durante a maior parte do tempo.

Ironicamente, o jovem astro do Barcelona finalmente conseguiu balançar as redes do Paris poucos minutos depois de Hernández ser substituído por Warren Zaïre-Emery, aos 79 minutos, mas o empate não durou muito, já que logo Vitinha devolveu a vantagem ao Paris Saint-Germain antes de Fabián Ruiz selar a vitória da equipe parisiense.







