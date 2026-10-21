O brilho do francês Lucas Hernández não se limitou ao gramado durante a vitória de sua equipe, o Paris Saint-Germain, por 4 a 2 sobre o Barcelona, nesta terça-feira, no estádio Parc des Princes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Depois de sua atuação de destaque diante de Lamine Yamal, estrela do Barcelona, o zagueiro francês aproveitou a oportunidade para provocar o jovem espanhol, logo após marcar o segundo gol do Paris Saint-Germain.

Aos 72 minutos, o internacional francês devolveu a vantagem à sua equipe, o Saint-Germain, com uma cabeçada potente após cobrança de escanteio batida por Désiré Doué.

Enquanto Hernández voltava à sua posição, encontrou seu adversário direto e não conseguiu se conter diante da vontade de brincar com ele. Como mostram as imagens, o jogador parisiense deu um leve tapinha no ombro de Yamal e trocou algumas palavras com ele, antes de se virar para observar sua reação e girar ao seu redor por alguns instantes.

No início, Lamine Yamal pareceu tranquilo, mas acabou sorrindo em resposta à brincadeira do campeão da Copa do Mundo de 2018.

Esse breve lance encerrou uma noite muito bem-sucedida para Lucas Hernández, que foi titular pela primeira vez na Liga dos Campeões da Europa em dois anos.

Na ausência de Nuno Mendes, o zagueiro de 30 anos atuou na posição de lateral-esquerdo e recebeu uma tarefa delicada de seu treinador Luis Enrique: neutralizar o perigo representado por Lamine Yamal.

Hernández cumpriu amplamente essa missão, impedindo o jogador do Barcelona de influenciar o andamento da partida durante a maior parte do tempo.

Ironicamente, o jovem craque do Barcelona finalmente conseguiu balançar as redes de Paris poucos minutos depois de Hernández ser substituído por Warren Zaïre-Emery, aos 79 minutos, mas o empate não durou muito, pois logo Vitinha devolveu a vantagem ao Paris Saint-Germain antes de Fabián Ruiz selar a vitória da equipe parisiense.







